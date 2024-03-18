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"Это изменило мою жизнь": дочери Брюса Уиллиса поставили серьезный диагноз

Понедельник 18 марта 2024 19:32
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"Это изменило мою жизнь": дочери Брюса Уиллиса поставили серьезный диагноз Брюс Уиллис и Талупа (фото: instagram.com/buuski)
Автор: Иванна Пашкевич

30-летняя дочь Брюса Уиллиса и Деми Мур Таллула призналась, что страдает расстройством аутистического спектра.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram девушки.

Подробности

По словам Таллулы Уиллис, о серьезном диагнозе она узнала только прошлым летом.

В подтверждение девушка опубликовала видео с отцом, где Брюс держит ее 10-летнюю на руках, а она, со своей стороны, трогает его за ухо или голову.

Ролик был сделан в 2004 году на премьере фильма "Девять ярдов 2".

"Скажи, что страдаешь аутизмом, не говоря, что страдаешь аутизмом", - написала Таллула под публикацией.

Она откровенно призналась, что неожиданная новость о заболевании "перевернула ее жизнь".

Врачи из Кливлендской клиники в штате Огайо подтвердили комментарий Таллулы и отметили, что для этого расстройства характерно повторяющееся поведение, которое можно наблюдать на детском фото.

Согласно данным ученых, почти 80% девушек впервые узнают про свой аутизм не ранее 18 лет.

Напомним, отец Туллулы, актер Брюс Уиллис, ставший знаменитым благодаря съемкам в фильме "Крепкий орешек", страдает неизлечимой болезнью.

&quot;Это изменило мою жизнь&quot;: дочери Брюса Уиллиса поставили серьезный диагноз

Брюс Уиллис и Талупа (фото: instagram.com/buuski)

Мужчине поставили диагноз лобно-височная деменция.

Эта болезнь быстро прогрессирует и от нее нет лекарства. У людей с таким диагнозом нарушаются когнитивные функции из-за органического поражения мозга. Средняя продолжительность жизни с деменцией около четырех лет.

Недавно известный украинский режиссер сообщил о страшном диагнозе.

Также мы писали, что звезда "8 подруг Оушена" Оливия Манн перенесла серьезную операцию.

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аутизм Брюс Уиллис Болезни
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