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"Методов лечения нет": тяжело больному Брюсу Уиллису поставили новый диагноз

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Пятница 17 февраля 2023 08:44
"Методов лечения нет": тяжело больному Брюсу Уиллису поставили новый диагноз Фото: Брюс Уиллис страдает от деменции (Getty Images)
Автор: Людмила Жукова

Голливудский актер Брюс Уиллис страдает от афазии уже целый год. У 67-летнего артиста, к сожалению, диагностирована лобно-височная деменция.

О новом диагнозе и его подробностях сообщила семья Брюса в своем публичном заявлении.

Новые подробности болезни актера

В марте 2022 года родственники звезды "Крепкого орешка" сообщили, что он завершает актерскую карьеру из-за афазии (нарушения речи). Как сейчас объяснила семья актера, с тех пор болезнь прогрессировала, и теперь медики поставили новый и точный диагноз.

"И теперь у нас есть более конкретный диагноз: лобно-височная деменция (известная как ЛВД). К сожалению, проблемы с речью - лишь один из симптомов болезни, с которой сталкивается Брюс. Это очень больно наконец получить четкий диагноз, но с другой стороны это облегчение", - написала в соцсети дочка актера Румер Уиллис.&quot;Методов лечения нет&quot;: тяжело больному Брюсу Уиллису поставили новый диагнозБрюс Уиллис борется с неизлечимой болезнью (фото: instagram.com/rumerwillis)

Что означает эта болезнь

"Лобно-височная деменция - это тяжелая болезнь, о которой многие из нас никогда не слышали и которая может поразить любого. У людей моложе 60 лет ЛВД является наиболее распространенной формой деменции, и, поскольку на постановку диагноза могут уйти годы, ЛВД, вероятно, гораздо более распространена, чем мы знаем", - сказано в сообщении семьи артиста.

Лобно-височная дегенерация вызывается прогрессирующей гибелью нервных клеток в лобных долях мозга или его височных долях.

"Сегодня не существует способов лечения этой болезни, и мы надеемся, что эта реальность может измениться в ближайшие годы. По мере прогрессирования состояния Брюса мы надеемся, что внимание СМИ будет сосредоточено на том, чтобы пролить свет на эту болезнь, которая требует гораздо большей осведомленности и исследований", - попросили родственники Брюса.

&quot;Методов лечения нет&quot;: тяжело больному Брюсу Уиллису поставили новый диагнозБрюс Уиллис с бывшей женой Деми Мур и дочерью Талулой (фото: instagram.com/brucewillisbw)

Напомним, что неизлечимо больной Брюс Уиллис переписал завещание.

Ранее мы рассказывали о неизлечимой болезни Селин Дион, из-за которой певица отменяет концерты по Европе.

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Брюс Уиллис