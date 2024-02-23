Известный украинский режиссер сообщил о страшном диагнозе: он может оказаться прикованным к постели
Режиссер и дизайнер Алексей Залевский раскрыл свой страшный диагноз. Выяснилось, что у стилиста обнаружили некроз костей, и теперь ему необходима срочная операция.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на интервью стилиста для YouTube-проекта ТСН.ua "Наодинці".
Подробности
По словам режиссера, врачи ему поставили такой диагноз еще полгода назад.
У него разрушение костной ткани с нарушением функции пораженного сустава.
Ситуацию исправит только операция, без которой Залевский может остаться прикованным к постели.
"Я бы не хотел спекулировать на этой теме, сейчас много военных, которым тоже нужна помощь. Поэтому и не хотел говорить об этом публично", - сказал Алексей.
На сегодняшний день сумма, необходимая дизайнеру на лечение, составляет 14 тысяч евро. Таких денег у него нет.
Алексей Залевский (фото: instagram.com/zalevskiy_aleksey)
Он не хочет обращаться за помощью к своим родственникам и друзьям, потому что считает, что уже слишком много людей нуждаются в поддержке, включая сбор средств для военных.
Команда ТСН "Наедине" решила помочь дизайнеру и открыла сбор на его лечение.
Реквизиты:
- Моно : 5375 4112 1396 5754
- Приват: 4149 6293 6444 0602
- PayPal: z@zalevskiy.com
Краткая биография Алексея Залевского
Известный украинский дизайнер, режиссер и художник родился в Киеве и получил образование художника в Одесском училище.
В 1993 году он участвовал в фестивале "Артмода", после которого представил свою первую коллекцию.
На протяжении многих лет Алексей регулярно получал награды и премии.
Алексей Залевский (фото: instagram.com/zalevskiy_aleksey)
С 1995 по 1998 год занимал должность креативного директора в "Шварцкопф-Украина".
В 1997 году дизайнер впервые показал свою коллекцию на Украинской неделе моды, после чего его работы регулярно появлялись на UFW.
Недавно дочь Ады Роговцевой в отчаянии обратилась к украинцам.
Также Сильвестр Сталлоне признался, как травмировался на съемках и выздоровел ли полностью.