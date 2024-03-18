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"Це змінило моє життя": доньці Брюса Вілліса поставили серйозний діагноз

Понеділок 18 березня 2024 19:32
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"Це змінило моє життя": доньці Брюса Вілліса поставили серйозний діагноз Брюс Вілліс і Талупа (фото: instagram.com/buuski)
Автор: Іванна Пашкевич

30-річна дочка Брюса Вілліса і Демі Мур Таллула зізналася, що страждає на розлад аутистичного спектра.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram дівчини.

Деталі

За словами Таллули Вілліс, про серйозний діагноз вона дізналася тільки минулого літа.

Як підтвердження дівчина опублікувала відео з батьком, де Брюс тримає її 10-річну на руках, а вона, зі свого боку, чіпає його за вухо або голову.

Ролик був зроблений у 2004 році на прем'єрі фільму "Дев'ять ярдів 2".

"Скажи, що страждаєш на аутизм, не кажучи, що страждаєш на аутизм", - написала Таллула під публікацією.

Вона відкрито зізналася, що неочікувана новина про захворювання "перевернула її життя".

Лікарі з Клівлендської клініки в штаті Огайо підтвердили коментар Таллули та зазначили, що для цього розладу характерна повторювана поведінка, яку можна спостерігати на дитячому фото.

Згідно з даними вчених, майже 80% дівчат вперше дізнаються про свій аутизм не раніше 18 років.

Нагадаємо, батько Туллули, актор Брюс Вілліс, який став знаменитим завдяки зйомкам у фільмі "Міцний горішок", страждає на невиліковну хворобу.

&quot;Це змінило моє життя&quot;: доньці Брюса Вілліса поставили серйозний діагноз

Брюс Вілліс і Талупа (фото: instagram.com/buuski)

Чоловіку поставили діагноз лобно-скронева деменція.

Ця хвороба швидко прогресує і від неї немає ліків. У людей з таким діагнозом порушуються когнітивні функції через органічне ураження мозку. Середня тривалість життя з деменцією близько чотирьох років.

Нещодавно відомий український режисер повідомив про страшний діагноз.

Також ми писали, що зірка "8 подруг Оушена" Олівія Манн перенесла серйозну операцію.

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