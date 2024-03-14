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Звезда "8 подруг Оушена" Оливия Манн перенесла серьезную операцию: что известно

Четверг 14 марта 2024 14:56
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Звезда "8 подруг Оушена" Оливия Манн перенесла серьезную операцию: что известно Оливия Манн (фото: instagram.com/oliviamunn)
Автор: Юлия Любченко

Оливия Манн - актриса, сыгравшая в популярных трёх "8 подруг Оушена" и "Люди Икс" перенесла мастектомию.

Детальнее об этом, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-профиль звезды.

Оливия Манн сделала мастэктомию

Оливия Манн рассказала, что она достаточно вовремя перенесла двойную мастэктомию, ведь у 43-летней актрисы неожиданно для нее самой диагностировали рак молочной железы. Именно поэтому Оливия решилась на операцию по удалению груди.

Актриса культовых фильмов опубликовала фотографии после перенесенной операции и рассказала свою историю заболевания и борьбы с недугом.

"У меня диагностировали рак молочной железы. Надеюсь, что, поделившись этой историей, я помогу другим найти утешение, вдохновение и поддержку на их пути", - написала Оливия.

Звезда &quot;8 подруг Оушена&quot; Оливия Манн перенесла серьезную операцию: что известноЗвезда &quot;8 подруг Оушена&quot; Оливия Манн перенесла серьезную операцию: что известноЗвезда &quot;8 подруг Оушена&quot; Оливия Манн перенесла серьезную операцию: что известноЗвезда &quot;8 подруг Оушена&quot; Оливия Манн перенесла серьезную операцию: что известно

Оливия Манн в больнице (фото: instagram.com/oliviamunn)

Также женщина сообщила, что в феврале 2023 года она прошла генетический тест, котторый указал на наличие у нее гена рака груди.

После этого актриса сделала маммографию, и два месяца спустя ей поставили диагноз. За последние десять месяцев кинозвезда перенесла четыре операции, ведь болезнь была достаточно агрессивной и быстро развивалась и, к сожалению, раковые клетки распространились в обе ее груди.

Артистка добавила, что рак заметили вовремя, и она, к счастью, смогла принять меры и сейчас ей остается только восстанавливаться после мастэктомии и наслаждаться жизнью.

Звезда &quot;8 подруг Оушена&quot; Оливия Манн перенесла серьезную операцию: что известноЗвезда &quot;8 подруг Оушена&quot; Оливия Манн перенесла серьезную операцию: что известно

Оливия Манн в больнице (фото: instagram.com/oliviamunn)

Ранее мы говорили, что Шеннен Догерти заявила, что боится стать другим человеком после лечения рака.

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