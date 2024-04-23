"Это ужас, что делают!": украинцы возмущены прекращением консульских услуг за границей

Реакция украинцев на скандал

После сообщения, что Министерство иностранных дел дало распоряжение зарубежным консульским учреждениям Украины временно прекратить предоставление консульских услуг гражданам мужского пола в возрасте от 18 до 60 лет, большинство наших сограждан выразили свое возмущение.

Еще больше негативных отзывов появилось в соцсетях после уточнения, что исключением является оформление временного удостоверения на возвращение.

По словам адвоката Дарьи Тарасенко, подобная ситуация возмутительна, ведь "закон, в ожидании которого эти процессы поставлены на паузу, вступит в силу только 18 мая".

"Соответствующие подзаконные нормативно-правовые акты также не приняты. Никаких условий, которые должны выполнить мужчины для получения консульской услуги, не предлагается. Надеюсь, Уполномоченный ВР по правам человека отреагирует на ситуацию", - подчеркнула она.

Реакция адвоката (скриншот: facebook.com/advocat.tarasenko)

В комментариях под ее сообщением большинство людей также выступают против подобных решений власти:

"Просто люди откажутся от украинского гражданства, и те, кто помогали нашей стране, больше не будут помогать, потому что власть делает все для этого"

"Меня интересует одно, если Конституция на паузе, то и обязанность защищать нашу страну тоже выходит на паузе?"

"Власть объявила войну своему народу. Мы к этому уверенно шли 32 года"

"Возмутительно - это мягко сказано! Это антиконституционно, ведь в Конституции Украины в статье 25: "...Украина гарантирует попечительство и защиту своим гражданам, находящимся за ее пределами"

"Возвращение к рабовладельческой системе. Самая страшная болезнь 21 века - тупость"

"Еще один убедительный аргумент, чтобы не возвращаться"

"А можно увидеть и прочитать здесь текст присяги, которую принимали депутаты и президент? Может, они уже служат в другом государстве?"

"Позор МИД"

"А сбежавшим из оккупации обратно возвращаться, к оркам?"

"Эта власть постоянно ставит все на паузу. Как и Конституцию. Никогда не думают о последствиях. А когда эти последствия наступают, то очень возмущаются"

"Это ужас, что делают! Но Вы же сами уничтожите свой народ! Побуждаете к тому, что они всяческими мотивами будут делать все, чтобы не вернуться"

Управляющий партнер адвокатского объединения "ДЕКСТЕР" Богдан Коваль подчеркнул, что такие действия МИД никак не повлияют на желание мигрантов возвращаться по этим причинам.

"Это большой бонус для выехавших до 24.02.2022. Например, кто находился в США в программе U4U, поскольку отказ в предоставлении консульских услуг будет мощным основанием для получения гуманитарного пароля, который отдельные украинцы ожидают по 10 лет", - пояснил он.

Прокомментировал эксперт и ситуацию по тем лицам, которые выехали из Украины после 24.02.2022.

"В Европе есть понятие загранпаспортов для иностранцев. Беря во внимание, что в Европе учитывают практику ЕСПЧ, то граждане, находящиеся за границей, будут пользоваться правом на получение таких паспортов (в некоторых странах это называют "серым" паспортом)", - поделился адвокат.

Публикация Коваля (скриншот: facebook.com/Kowall.lawyer)

Отреагировал на скандал также основатель и председатель правления Института мировой политики Виктор Шлинчак.

"Если это не фейк, а правда, логично задать по этому письму несколько вопросов. Правда, даже не знаю, кому их адресовать", - написал мужчина.

Среди вопросов, которые он задал, такие:

С каких пор письмо (даже не распоряжение, не приказ) заместителя министра (хоть и первого) является поводом для его выполнения?

Почему письмо подписано первым заместителем министра, а не министром?

Существует ли по этому решению приказ по МИД или постановление КМУ?

На основании какого положения закона или постановления КМУ консульские учреждения должны выполнять поручение?

Или, сочиняя в официальном документе слово "поручено", авторы подразумевают слово "обязаны"? Так же со словом "приостановить". Это точно юридически грамотно?

Ну и приостановить до какого срока? И почему именно сейчас, если новая редакция закона о мобилизации еще не вступила в силу?

"PS. Если что, я в Украине. Но документы всегда вычитываю придирчиво", - подытожил глава одного из ведущих украинских аналитических центров.

Публикация Шлинчака (скриншот: facebook.com/viktor.shlinchak)

Что нужно знать о "мобилизационных изменениях"

11 апреля 2024 года Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект о мобилизации №10449.

Несколько позже - 16 апреля - соответствующий документ подписал президент Владимир Зеленский, а уже 17 апреля закон был опубликован в официальном парламентском издании "Голос України".

Это означает, что документ вступит в силу через месяц со дня, следующего за его обнародованием - 18 мая.

Согласно положениям, касающимся консульских услуг за границей, в законе указано, что военнообязанным в течение 60 дней нужно будет обновить персональные данные в ТЦК.

При этом сделать это можно будет дистанционно (электронной почтой), по телефону или через электронный кабинет.