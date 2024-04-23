"Це жах, що роблять!": українці обурені припиненням консульських послуг за кордоном

Реакція українців на скандал

Після повідомлення, нібито Міністерство закордонних справ надало розпорядження закордонним консульським установам України тимчасово припинити надання консульських послуг громадянам чоловічої статі віком від 18 до 60 років, більшість наших співгромадян висловили своє обурення.

Ще більше негативних відгуків з'явилося у соцмережах після уточнення, що виключенням є оформлення тимчасового посвідчення на повернення.

За словами адвоката Дар'ї Тарасенко, подібна ситуація є обурливою, адже "закон, в очікуванні якого ці процеси поставлені на паузу, набере чинності лише 18 травня".

"Відповідні підзаконні нормативно-правові акти також не прийняті. Жодних умов, які мають виконати чоловіки для отримання консульської послуги, не пропонується. Сподіваюсь, Уповноважений ВР з прав людини відреагує на ситуацію", - наголосила вона.

Реакція адвоката (скріншот: facebook.com/advocat.tarasenko)

У коментарях під її дописом більшість людей також виступають проти подібних рішень влади:

"Просто люди відмовляться від українського громадянства, і ті хто допомогали нашій країні, більше не будуть допомагати, бо влада робить все для цього"

"Мене цікавить одне, якщо Конституція на паузі, то й обов'язок захищати нашу країну теж виходить на паузі?"

"Влада оголосила війну своєму народу. Ми до цього впевнено йшли 32 роки"

"Обурливо - це м'яко сказано! Це антиконституційно, адже в Конституції України в статті 25: "...Україна гарантує піклування та захист своїм громадянам, які перебувають за її межами"

"Повернення до рабовласницької системи. Найстрашніша хвороба 21 століття - тупість"

"Ще один переконливий аргумент, щоб не повертатися"

"А можна побачити та прочитати тут текст присяги, яку приймали депутати та президент? Може вони вже служать в іншій державі?"

"Ганьба МЗС"

"А тим, хто втік з окупації, назад повертатися до орків?"

"Ця влада постійно ставить все на паузу. Як і Конституцію. Ніколи не думають про наслідки. А коли ці наслідки настають, то дуже обурюються"

"Це жах, що роблять! Та Ви ж самі знищите свій народ! Спонукаєте до того, що вони всілякими мотивами будуть робити все, щоб не повернутись"

Керуючий партнер адвокатського об'єднання "ДЕКСТЕР" Богдан Коваль наголосив, що такі дії МЗС жодним чином не вплинуть на бажання мігрантів повертатись із цих причин.

"Це великий бонус для тих, хто виїхав до 24.02.2022. Наприклад, хто перебував в США до програми U4U, оскільки відмова в наданні консульських послуг буде потужною підставою для отримання гуманітарного паролю, який окремі українці очікують по 10 років", - пояснив він.

Прокоментував експерт і ситуацію щодо тих осіб, які виїхали з України після 24.02.2022.

"В Європі є поняття закордонних паспортів для іноземців. Враховуючи, що в Європі зважають на практику ЄСПЛ, то громадяни, які перебувають за кордоном, будуть користуватись правом на отримання таких паспортів (в деяких країнах це називають "сірим" паспортом)", - поділився адвокат.

Допис Коваля (скріншот: facebook.com/Kowall.lawyer)

Відреагував на скандал також засновник та голова правління Інституту світової політики Віктор Шлінчак.

"Якщо це не фейк, а правда, логічно поставити по цьому листу декілька запитань. Правда, навіть не знаю, кому їх адресувати", - написав чоловік.

Серед питань, які він поставив, такі:

Відколи лист (навіть не розпорядження, не наказ) заступника міністра (хоч і першого) є приводом для його виконання?

Чому лист підписаний новопризначеним першим заступником міністра, а не міністром?

Чи існує щодо цього рішення наказ по МЗС або постанова КМУ?

На підставі якого саме положення закону чи постанови КМУ консульські установи мають виконувати доручення?

Чи, пишучи в офіційному документі слово "доручено", автори мають на увазі слово "зобов'язані"? Так само зі словом "призупинити". Це точно юридично грамотно?

Ну, і призупинити до якого терміну? І чому саме зараз, якщо нова редакція закону про мобілізацію ще не набула сили?

"P.S. Якщо що, я в Україні. Але документи завжди вичитую прискіпливо", - підсумував очільник одного з провідних українських аналітичних центрів.

Допис Шлінчака (скріншот: facebook.com/viktor.shlinchak)

Що треба знати про "мобілізаційні зміни"

11 квітня 2024 року Верховна Рада схвалила в другому читанні та в цілому законопроект про мобілізацію №10449.

Дещо згодом - 16 квітня - відповідний документ підписав президент Володимир Зеленський, а вже 17 квітня закон було опубліковано в офіційному парламентському виданні "Голос України".

Це означає, що документ набере чинності через місяць із дня, наступного за його оприлюдненням - 18 травня.

Згідно з положеннями, які стосуються консульських послуг за кордоном, у законі вказано, що військовозобов'язаним впродовж 60 днів потрібно буде оновити персональні дані в ТЦК.

При цьому зробити це можна буде дистанційно (електронною поштою), телефоном або через електронний кабінет.