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"Это недопустимо". Ведущий "1+1" Сеничкин извинился за нецензурную брань в эфире

Понедельник 12 августа 2024 18:40
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"Это недопустимо". Ведущий "1+1" Сеничкин извинился за нецензурную брань в эфире Руслан Сеничкин (фото: facebook.com/1plus1.ua)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинский ведущий Руслан Сеничкин извинился за то, что в прямом эфире позволил себе использовать нецензурную лексику.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram звезды "1+1".

Так, ведущий, который выругался, говоря о необходимости переименования улиц Киева, осознает, что это недопустимо.

Знаменитость говорит, что "упустил" момент, когда выпускающая группа предупредила его о прямом эфире.

"Я рефлексировал сугубо с коллегами на истории сужета. Если бы я осознавал, что это прямой эфир, я бы сказал то же самое, но без плохих слов. Но меня искренне возмущает ситуация относительно переименования улиц и я призываю смотреть на контекст более широко, глубоко, быть мудрыми, дальновидными. В конце концов интересоваться историей. Не той, которую писал для нас советский союз в учебниках", - обратился к фолловерам Сеничкин.

&quot;Это недопустимо&quot;. Ведущий &quot;1+1&quot; Сеничкин извинился за нецензурную брань в эфире

Руслан Сеничкин (фото: facebook.com/1plus1.ua)

Также он добавил, что каждому из нас надо быть максимально сознательными и не давать никакого шанса влиять на себя российской пропаганде.

Впрочем, ведущий понимает, чем руководствуются люди старшего поколения, которые против того, чтобы избавляться от упоминаний о российских писателях из публичного пространства.

"Они не хотят расставаться с тем, к чему привыкли, в чем жили все годы. И трудно отказаться от того, во что верил всю жизнь. Все это маркеры российской империи.

И когда мы сомневаемся, оставлять ли маркеры империи на улицах наших городов, мы подвергаем опасности наше будущее, будущее наших детей", - отметил Сеничкин.

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