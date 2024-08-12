"Живи с брошенными". Слава Каминская выдала грязные секреты и "уколола" Алхим

Что написала певица

Каминская внезапно заговорила о том, что все люди рано или поздно умирают. И она умрет не "от ковида, а от подлости".

"Я тебя не трогаю, живи с брошенными. Носим ношеное, *бем брошенное. Был бы нормальный, я бы точно не ушла бы. И хватит пробивать за того, кто тебе явно не светит. Ты подобрала того, кто даже мне не принадлежал. И тебе до сих пор не принадлежит", - написала Слава.

При этом певица не стала называть имен. Она лишь заявила, что какой-то мужчина каждую неделю ей звонит, из-за чего у нее проблемы с мужем.

Каминская устроила скандал (скриншоты)

После этого певица назвала женщину, к которой обратилась, "овцой". Слава намекнула, о ком идет речь. Она написала, что "рыжий ей не идет". Также Каминская просит, чтобы ее оппонентка передала загадочному мужчине "послание".

Stories Славы из "НеАнгелов" (скриншоты)

Примечательно, что совсем недавно Алхим, которая уже не один раз публично скандалила с Каминской, изменила цвет волосы. И если ранее скандальная блогерша была брюнеткой, то теперь ее шевелюра "заиграла" рыжими оттенками.

Алхим перекрасила волосы (скриншот)

К тому же совсем недавно блогерша пыталась задеть некую Олю. Она публиковала Stories, в которых шутила, что навела на нее порчу. А настоящее имя Славы Каминской - Ольга.

Сама Алхим пока никак не отреагировала на выпад бывшей подруги. Действительно ли Слава пыталась задеть именно ее - пока что остается загадкой.

Скандалы между Алхим и Каминской - что известно

Блогерша и певица знакомы уже много лет. Анна прославилась благодаря клипу на песню "Сережа", которую исполняли "НеАнгелы". После этого она быстро раскрутила блог и стала популярной.

Блогерша в клипе "Сережа" (скриншот)

Однако в 2023 году между Алхим и певицей разгорелся конфликт. Слава публично обвинила блогершу в том, что та якобы закрутила роман с ее бывшим мужем - пластическим хирургом Эдгаром Каминским.

Сама Алхим ответила на упреки певицы в одном из интервью. Она заявила, что Каминская для нее "умерла".

"Мы поняли с ней друг друга. Там не с кем разговаривать. И не о чем. У меня даже нет желания говорить. Мы говорили с ней. В этом конфликте я не виновата. Слава что-то там себе придумала. Это не так. Это неправда. Она себе что-то накрутила", - утверждала Анна.