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"Живи с брошенными". Слава Каминская выдала грязные секреты и "уколола" Алхим

Понедельник 12 августа 2024 11:46
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"Живи с брошенными". Слава Каминская выдала грязные секреты и "уколола" Алхим Каминская и Алхим (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Экс-солистка группы "НеАнгелы" Слава Каминская устроила скандал. Она публично заговорила о б интригах и намекнула на блогершу Анну Алхим.

Почему Каминская "наехала" на бывшую подругу и какие грязные тайны она выдала, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

Что написала певица

Каминская внезапно заговорила о том, что все люди рано или поздно умирают. И она умрет не "от ковида, а от подлости".

"Я тебя не трогаю, живи с брошенными. Носим ношеное, *бем брошенное. Был бы нормальный, я бы точно не ушла бы. И хватит пробивать за того, кто тебе явно не светит. Ты подобрала того, кто даже мне не принадлежал. И тебе до сих пор не принадлежит", - написала Слава.

При этом певица не стала называть имен. Она лишь заявила, что какой-то мужчина каждую неделю ей звонит, из-за чего у нее проблемы с мужем.

&quot;Живи с брошенными&quot;. Слава Каминская выдала грязные секреты и &quot;уколола&quot; Алхим

&quot;Живи с брошенными&quot;. Слава Каминская выдала грязные секреты и &quot;уколола&quot; Алхим

&quot;Живи с брошенными&quot;. Слава Каминская выдала грязные секреты и &quot;уколола&quot; Алхим

Каминская устроила скандал (скриншоты)

После этого певица назвала женщину, к которой обратилась, "овцой". Слава намекнула, о ком идет речь. Она написала, что "рыжий ей не идет". Также Каминская просит, чтобы ее оппонентка передала загадочному мужчине "послание".

&quot;Живи с брошенными&quot;. Слава Каминская выдала грязные секреты и &quot;уколола&quot; Алхим

&quot;Живи с брошенными&quot;. Слава Каминская выдала грязные секреты и &quot;уколола&quot; Алхим

Stories Славы из "НеАнгелов" (скриншоты)

Примечательно, что совсем недавно Алхим, которая уже не один раз публично скандалила с Каминской, изменила цвет волосы. И если ранее скандальная блогерша была брюнеткой, то теперь ее шевелюра "заиграла" рыжими оттенками.

&quot;Живи с брошенными&quot;. Слава Каминская выдала грязные секреты и &quot;уколола&quot; Алхим

Алхим перекрасила волосы (скриншот)

К тому же совсем недавно блогерша пыталась задеть некую Олю. Она публиковала Stories, в которых шутила, что навела на нее порчу. А настоящее имя Славы Каминской - Ольга.

Сама Алхим пока никак не отреагировала на выпад бывшей подруги. Действительно ли Слава пыталась задеть именно ее - пока что остается загадкой.

Скандалы между Алхим и Каминской - что известно

Блогерша и певица знакомы уже много лет. Анна прославилась благодаря клипу на песню "Сережа", которую исполняли "НеАнгелы". После этого она быстро раскрутила блог и стала популярной.

&quot;Живи с брошенными&quot;. Слава Каминская выдала грязные секреты и &quot;уколола&quot; Алхим

Блогерша в клипе "Сережа" (скриншот)

Однако в 2023 году между Алхим и певицей разгорелся конфликт. Слава публично обвинила блогершу в том, что та якобы закрутила роман с ее бывшим мужем - пластическим хирургом Эдгаром Каминским.

Сама Алхим ответила на упреки певицы в одном из интервью. Она заявила, что Каминская для нее "умерла".

"Мы поняли с ней друг друга. Там не с кем разговаривать. И не о чем. У меня даже нет желания говорить. Мы говорили с ней. В этом конфликте я не виновата. Слава что-то там себе придумала. Это не так. Это неправда. Она себе что-то накрутила", - утверждала Анна.

Напомним, недавно Могилевская рассказала об увлечении приемной дочери Мишель.

Кроме этого, ранее Демин признался, позвал на свой проект скандальную блогершу.

В материале использованы источники: Instagram Каминской и Алхим, интервью Анны Славе Демину.

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