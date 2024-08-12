Руслан Сеничкин выругался матом в прямом эфире. Что "взбесило" ведущего

Так, Сеничкин не сдержался и эмоционально высказался крепким словом об отсутствии осознания определенных граждан, что страна-агрессор не должна быть в пространстве нашей страны в любых проявлениях.

В частности, ведущий возмущен тем, что в начале полномасштабного вторжения украинцы дискутировали против российского писателя Михаила Булгакова и призвали устранить его из публичного пространства, а сейчас этим вопросом никто не занимается.

"Заметьте, как Булгакова начали дискутировать в начале полномасштабной и как сейчас. Он исчез из повестки дня, его нет. Ну там музеи разве что, там на Андреевском спуске есть иногда пикетчики, работницы музея собираются, говорят оставить. Но уже не кричат о пушкинском переименовании и уже не кричат об этих памятниках", - сказал Сеничкин.

"С*ка, сколько людей должно умереть для того, чтобы это дошло", - эмоционально высказался он.