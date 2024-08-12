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"Не чувствую себя в безопасности". Звезда ТикТока Настя Ткаченко ошарашила заявлением

Понедельник 12 августа 2024 17:45
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"Не чувствую себя в безопасности". Звезда ТикТока Настя Ткаченко ошарашила заявлением Настя Ткаченко (фото: Новый канал)
Автор: Иванна Пашкевич

Часто мнение о том, что медийные люди в реальной жизни очень спокойные и интровертные, является не мифом, а реальностью. Вне камер знаменитости не такие эмоциональные, как в кадре, ведь накапливают энергию и силы и часто хотят просто побыть наедине с собственными мыслями. Это подтверждает юмористка и ТикТок-блогер Анастасия Ткаченко.

За кулисами съемок интеллектуально-развлекательного шоу "єПитання", которое 26 августа стартует на Новом канале, девушка откровенно призналась нам, что боится толпы.

"Я очень некомфортно чувствую себя при скоплении людей. Поэтому чаще всего меня можно встретить в будние дни до 18:00. То есть когда все люди по работам", - смеется Настя.

&quot;Не чувствую себя в безопасности&quot;. Звезда ТикТока Настя Ткаченко ошарашила заявлением

Настя Ткаченко (фото: instagram.com/yatkachihaya)

По словам звезды Тик Тока, "всякие фестивали или торговые центры - это вообще не ее история".

"Мне там очень некомфортно. Можно даже сказать, что не чувствую себя в безопасности", - добавляет девушка.

Вместе с тем чаще Настю можно встретить в Киеве в Lavina Mall или в центре столицы. И это не на прогулке, а во время работы. Поскольку именно там она с коллегами обычно снимает скетчи для социальных сетей.

&quot;Не чувствую себя в безопасности&quot;. Звезда ТикТока Настя Ткаченко ошарашила заявлением

Настя Ткаченко (фото: instagram.com/yatkachihaya)

"Несмотря на опасения скоплений людей, я очень радуюсь, когда узнают и подходят. Это очень приятно!" - признается она.

А то, что ее часто путают с alyona alyona или Ириной Гатун, очень радует звезду.

&quot;Не чувствую себя в безопасности&quot;. Звезда ТикТока Настя Ткаченко ошарашила заявлением

Настя Ткаченко (фото: instagram.com/yatkachihaya)

"Когда-то вообще перепутали с Настей Каменских, не знаю, как так произошло. Но больше всего в душу западают ситуации, когда подходят девушки и говорят, что мое творчество дает мотивацию и уверенность в себе, помогает набраться энергии и сил двигаться и чувствовать себя счастливыми", - резюмировала Ткаченко.

&quot;Не чувствую себя в безопасности&quot;. Звезда ТикТока Настя Ткаченко ошарашила заявлением

Настя Ткаченко (фото: instagram.com/yatkachihaya)

Ранее звезда "Лиги смеха" рассекретила, сколько зарабатывает во время войны.

Также звезда "Первых ласточок" высказался о готовности уйти на фронт и вспомнил службу в начале войны.

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