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"Це неприпустимо". Ведучий "1+1" Сенічкін перепросив за нецензурну лайку в ефірі

Понеділок 12 серпня 2024 18:40
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"Це неприпустимо". Ведучий "1+1" Сенічкін перепросив за нецензурну лайку в ефірі Руслан Сенічкін (фото: facebook.com/1plus1.ua)
Автор: Іванна Пашкевич

Український ведучий Руслан Сенічкін перепросив за те, що у прямому ефірі дозволив собі використати нецензурну лексику.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram зірки "1+1".

Так, ведучий, який вилаявся, говорячи про необхідність перейменування вулиць Києва, усвідомлює, що це неприпустимо.

Знаменитість каже, що "проґавив" момент, коли випускова група попередила його про прямий ефір.

“Я рефлексував суто з колегами на історії сужету. Якби я усвідомлював, що це прямий ефір, я б сказав те саме, але без поганих слів. Але мене щиро обурює ситуація стосовно перейменування вулиць і я закликаю дивитися на контекст більш широко, глибоко, бути мудрими, далекоглядними. Врешті цікавитись історією. Не тією, яку писав для нас совєтський союз у підручниках”, - звернувся до фоловерів Сенічкін.

&quot;Це неприпустимо&quot;. Ведучий &quot;1+1&quot; Сенічкін перепросив за нецензурну лайку в ефірі

Руслан Сенічкін (фото: facebook.com/1plus1.ua)

Також він додав, що кожному з нас треба бути максимально свідомими і не давати жодного шансу впливати на себе російській пропаганді.

Втім, ведучий розуміє, чим керуються люди старшого покоління, які проти того, щоб позбуватися згадок про російських письменників з публічного простору.

"Вони не хочуть розлучатися з тим, до чого звикли, у чому жили всі роки. І важко відмовитись від того, у що вірив все життя. Все це маркери російської імперії. І коли ми сумніваємось, чи залишати маркери імперії на вулицях наших міст, ми наражаємо на небезпеку наше майбутнє, майбутнє наших дітей", - зазначив Сенічкін.

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