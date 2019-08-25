Зворушливо до сліз: бортпровідниця літака виконала в небі Гімн України (відео)

Патріотична акція авіаперевізника на День Незалежності захопила українців
Бортпровідниця виконала Гімн України в небі на борту літака. Так співробітниця МАУ привітала у День Незалежності 24 серпня зі святом пасажирів рейсу Київ - Львів. Відео чудового виконання показали в мережі.
Зазначається, що стюардеса попросила громадян не вставати з місць під час польоту в цілях безпеки і залишатися з пристебнутими ременями.
У літаку бортпровідниця МАУ в День Незалежності виконала гімн України (Фото: скріншот)
"Щиро вітаємо з нагоди національного свята - Дня Незалежності України!" - йдеться в повідомленні авіаперевізника.
Бортпровідниця виконала державний гімн України просто в небі (Відео: facebook.com/flyuia.ua)
Додамо, що в іншому літаку пасажирам роздавали прапорці України. Пасажири рейсу Київ - Ніцца отримали подарунки на висоті 10 тисяч метрів, розповів Артемій Сурін у своєму Facebook.
Також користувачі мережі опублікували відповідне фото.
У літаку МАУ в День Незалежності пасажирам подарували прапорці України (Фото: facebook.com)
"Той випадок, коли радий летіти МАУ. Фантастичне виконання Гімну України у небі бортпровідницею Наталею", - йдеться у публікації в Facebook співробітника агентства Reuters Сергія Каразія, який в День Незалежності летів рейсом з Києва до Львова.
На День Незалежності в літаку МАУ бортпровідниця акапельно виконала Гімн України (Відео: facebook.com/sergiy.karazy)
Користувачі мережі у захопленні від такої акції та визнають, що ця ініціатива дуже їх зворушила.
Скрін коментарів
Як повідомлялося раніше, в окупованому Криму підняли прапор України на честь свята. У мережі показали яскраве відео.
Також ми писали про те, що на окупованих територіях на Донбасі партизани піднесли патріотичний сюрприз бойовикам террористческих угруповань.