Зворушливо до сліз: бортпровідниця літака виконала в небі Гімн України (відео)

Бортпровідниця виконала Гімн України в небі на борту літака. Так співробітниця МАУ привітала у День Незалежності 24 серпня зі святом пасажирів рейсу Київ - Львів. Відео чудового виконання показали в мережі.

Зазначається, що стюардеса попросила громадян не вставати з місць під час польоту в цілях безпеки і залишатися з пристебнутими ременями.

У літаку бортпровідниця МАУ в День Незалежності виконала гімн України (Фото: скріншот)

"Щиро вітаємо з нагоди національного свята - Дня Незалежності України!" - йдеться в повідомленні авіаперевізника.

Бортпровідниця виконала державний гімн України просто в небі (Відео: facebook.com/flyuia.ua)

Додамо, що в іншому літаку пасажирам роздавали прапорці України. Пасажири рейсу Київ - Ніцца отримали подарунки на висоті 10 тисяч метрів, розповів Артемій Сурін у своєму Facebook.

Також користувачі мережі опублікували відповідне фото.

У літаку МАУ в День Незалежності пасажирам подарували прапорці України (Фото: facebook.com)

"Той випадок, коли радий летіти МАУ. Фантастичне виконання Гімну України у небі бортпровідницею Наталею", - йдеться у публікації в Facebook співробітника агентства Reuters Сергія Каразія, який в День Незалежності летів рейсом з Києва до Львова.

На День Незалежності в літаку МАУ бортпровідниця акапельно виконала Гімн України (Відео: facebook.com/sergiy.karazy)

Користувачі мережі у захопленні від такої акції та визнають, що ця ініціатива дуже їх зворушила.

Дякую, дуже чудове привітання!

Дуже гарно! Зі святом!

Зворушливо до сліз! Зі святом!

Нам сьогодні на рейсі видали всім маленькі прапорці!

Дуже зворушливо, аж мурашки по спині побігли!

Дуже круто!

Молодець!

Яка молодець! Браво! Слава Україні!

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