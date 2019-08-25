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Зворушливо до сліз: бортпровідниця літака виконала в небі Гімн України (відео)

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Патріотична акція авіаперевізника на День Незалежності захопила українців

Бортпровідниця виконала Гімн України в небі на борту літака. Так співробітниця МАУ привітала у День Незалежності 24 серпня зі святом пасажирів рейсу Київ - Львів. Відео чудового виконання показали в мережі.

Зазначається, що стюардеса попросила громадян не вставати з місць під час польоту в цілях безпеки і залишатися з пристебнутими ременями.

У літаку бортпровідниця МАУ в День Незалежності виконала гімн України (Фото: скріншот)

"Щиро вітаємо з нагоди національного свята - Дня Незалежності України!" - йдеться в повідомленні авіаперевізника.

Бортпровідниця виконала державний гімн України просто в небі (Відео: facebook.com/flyuia.ua)

Додамо, що в іншому літаку пасажирам роздавали прапорці України. Пасажири рейсу Київ - Ніцца отримали подарунки на висоті 10 тисяч метрів, розповів Артемій Сурін у своєму Facebook.

Також користувачі мережі опублікували відповідне фото.

У літаку МАУ в День Незалежності пасажирам подарували прапорці України (Фото: facebook.com)

"Той випадок, коли радий летіти МАУ. Фантастичне виконання Гімну України у небі бортпровідницею Наталею", - йдеться у публікації в Facebook співробітника агентства Reuters Сергія Каразія, який в День Незалежності летів рейсом з Києва до Львова.

На День Незалежності в літаку МАУ бортпровідниця акапельно виконала Гімн України (Відео: facebook.com/sergiy.karazy)

Користувачі мережі у захопленні від такої акції та визнають, що ця ініціатива дуже їх зворушила.

  • Дякую, дуже чудове привітання!
  • Дуже гарно! Зі святом!
  • Зворушливо до сліз! Зі святом!
  • Нам сьогодні на рейсі видали всім маленькі прапорці!
  • Дуже зворушливо, аж мурашки по спині побігли!
  • Дуже круто!
  • Молодець!
  • Яка молодець! Браво! Слава Україні!

Скрін коментарів

Як повідомлялося раніше, в окупованому Криму підняли прапор України на честь свята. У мережі показали яскраве відео.

Також ми писали про те, що на окупованих територіях на Донбасі партизани піднесли патріотичний сюрприз бойовикам террористческих угруповань.

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