В окупованому Криму підняли прапор України (яскраве відео)

Так в окупованому місті відсвяткували День державного прапора
В окупованому Росією Криму у День державного прапора, який відзначався 23 серпня, вивісили український прапор. Це сталося в Алушті, повідомляє в Twitter "Департамент анти пропаганди ДНР".
"В Алушті сьогодні у ка*апів пригоріло))) З Днем Прапора України!", - підписали у соцмережі відеоролик.
У відео можна побачити розвивається жовто-блакитний прапор України на одній з багатоповерхівок Алушти. В кінці ролика автор вимовляє фразу "Крим - це Україна".
в Алушті сьогодні у кацапів пригоріло)))— Департамент АНТИ пропаганди днр (@antiprdnr) 23 серпня 2019 р.
З Днем Прапора України!#Крым#Алушта pic.twitter.com/cimfSgHwam
Користувачі мережі радісно відреагували на цей факт в коментарях.
Скріншот коментарів (twitter.com/antiprdnr)
Як ми раніше писали, в окупованому Росією Криму наближається так званий оксамитовий сезон, але туристів на півострові не спостерігається. Блогер Roksolana Today&Крим на своїй сторінці в Twitter в черговий раз довів цей факт.
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