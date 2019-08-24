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Нехай серця будуть наповнені гордістю: футболісти зворушливо привітали українців

STYLERЖиття    24.08.2019 - 16:42
Нехай серця будуть наповнені гордістю: футболісти зворушливо привітали українців
Футболісти збірної привітали українців (фото: instagram.comkonoplyanka.official)

Футболісти збірної зворушливо привітали Україну з Днем незалежності

З Днем незалежності українців вирішили привітати футболісти національної збірної. Відеопривітання, яке записали Євген Коноплянка, Олександр Зінченко, Віктор Циганков, Андрій П'ятов та інші, опубліковано на YouTube-акаунті УАФ.

У відеозверненні футболісти відзначають, що для них є великою честю виступати за національну збірну і захищати на міжнародній арені два найрідніших кольори.

"Блакитний і жовтий - кольори наших сердець. В Україні живуть наші батьки, тут ростуть наші діти, тут - наші коріння", - йдеться в повідомлені.

Футболісти збірної зворушливо привітали Україну з Днем незалежності

Також футболісти зазначили: "Коли грає гімн, коли лунає "Слава Україні!", коли майорить рідний прапор, на будь-якому стадіоні, в будь-якій країні світу ми відповідаємо: "Героям слава!". Наші перемоги - це наша вдячність захисникам України, подяка кожному вболівальнику. Нехай ваші серця щодня будуть наповнені гордістю за те, що ми - українці. Ми пишаємося нашою країною, любимо її. З Днем незалежності, Україно!"

Нагадаємо, що на тренуванні збірної України перед матчем із Саудівською Аравією, яке відбудеться 23 березня 2018 року, гравці "синьо-жовтих" вирішили пожартувати над півзахисником Євгеном Коноплянкою.

Як повідомляє РБК-України, збірна України вперше зіграє у білій формі.

А також про те, що "Манчестер Юнайтед" оштрафував гравця за неявку в розташування клубу.

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