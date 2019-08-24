День Незалежності на Майдані: гімн України під реп підірвав соцмережі

День Незалежності України (РБК-Україна)

Аліна Паш пройшлася по головній вулиці країни і зачитала реп

День Незалежності 2019 не пройшов для українців без сюрпризів. Так, на "Ході Гідності", яке проходило на Майдані Незалежності в столиці, українська співачка Аліна Паш виконала гімн України у стилі реп. Музикант зіграв на роялі музику до "Ще не вмерла Україна", а Аліна зачитала патріотичний реп.

Але не всі українці зрозуміли такого сучасного звучання національного символу. Але є, безумовно, й ті люди, які оцінили "інновацію".

Відео: Аліна Паш на Майдані (YouTube/Факти ICTV)

Багато українців впевнені, гімн не повинен звучати так. Про це вони висловилися в коментарях до відео.

Хороший реп... але кров че-то з вух пішла...

Просто рука обличчя... Я не проти інновацій, але від репу у мене вуха завертаються в трубочку....

Сказати.що це пі....ь - це нічого не сказати! Позорисько всесвітнє!

Скріншот коментарів (YouTube)

Багатьом українцям сподобалось таке сучасне звучання гімну.

Бомба!!як же мені сподобалося. Незвично, красиво, тонко, чудово!!я в захваті.

Люди, які не розуміють суть, не пишіть дичину в коментарях, а то диванних експертів вистачає.

Це пушка!

Круто!

Кльовий реп. Молодець!

Скріншот коментарів (YouTube)

Цікаво, що Зеленський під час виступу Аліни Паш намагався мімікою підіграти в такт музиці.

Як ми раніше писали, в окупованому Криму підняли прапор України (яскраве відео).

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