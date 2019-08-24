День Незалежності на Майдані: гімн України під реп підірвав соцмережі

Аліна Паш пройшлася по головній вулиці країни і зачитала реп
День Незалежності 2019 не пройшов для українців без сюрпризів. Так, на "Ході Гідності", яке проходило на Майдані Незалежності в столиці, українська співачка Аліна Паш виконала гімн України у стилі реп. Музикант зіграв на роялі музику до "Ще не вмерла Україна", а Аліна зачитала патріотичний реп.
Але не всі українці зрозуміли такого сучасного звучання національного символу. Але є, безумовно, й ті люди, які оцінили "інновацію".
Відео: Аліна Паш на Майдані (YouTube/Факти ICTV)
Багато українців впевнені, гімн не повинен звучати так. Про це вони висловилися в коментарях до відео.
Скріншот коментарів (YouTube)
Багатьом українцям сподобалось таке сучасне звучання гімну.
Скріншот коментарів (YouTube)
Цікаво, що Зеленський під час виступу Аліни Паш намагався мімікою підіграти в такт музиці.
Як ми раніше писали, в окупованому Криму підняли прапор України (яскраве відео).
Читайте також партизани на Донбасі піднесли патріотичний сюрприз бойовикам "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі.