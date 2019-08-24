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Партизани передали "патріотичний привіт" бойовикам на Донбасі (фото)

STYLERЖиття    24.08.2019 - 11:27
Партизани передали "патріотичний привіт" бойовикам на Донбасі (фото)
Колаж (РБК-Україна)

24 серпня на Донбасі українські патріоти привітали людей з Днем Незалежності

Партизани на Донбасі піднесли патріотичний сюрприз бойовикам "ДНР" і "ЛНР" на Донбасі. Українські патріоти привітали країну з Днем Незалежності і розклеїли патріотичні листівки з привітаннями. Так, наприклад, яскраві плакати з'явилися на фасаді Центральної бібліотеки Луганська.

"Луганськ — це Україна" і "З Днем Незалежності, Україна!", — йдеться в листівках.

Знімки опублікував один із засновників "Інформаційного опору" Юрій Карін.

Партизани передали &quot;патріотичний привіт&quot; бойовикам на Донбасі (фото)Фото: Українські листівки у Луганську (Юрій Карін/Facebook)

Також полум'яний привіт бойовикам від партизанів помітили і на вулицях окупованого Донецька. Наклейки з українським прапором і словами привітання з'явилися на адміністративних будівлях і житлових кварталах окупованих міст.

Партизани передали &quot;патріотичний привіт&quot; бойовикам на Донбасі (фото)Партизани передали &quot;патріотичний привіт&quot; бойовикам на Донбасі (фото)Партизани передали &quot;патріотичний привіт&quot; бойовикам на Донбасі (фото)Фото: Українські листівки в Донецьку (radiosvoboda.org)

До речі, в окупованому Луганську на будівлі середньої школи на вулиці Льва Толстого, 41, з'явився напис фарбою "Слава Україні!".

Партизани передали &quot;патріотичний привіт&quot; бойовикам на Донбасі (фото)Фото: Школа в Луганську (соцмережі)

Як ми раніше повідомляли, посольство Великобританії зворушливо привітало українців з Днем незалежності відомою піснею Тараса Петриненка "Україна".

Читайте також, соліст української групи DZIDZIO розповів, як в цьому році проведе найголовніше свято всіх українців - День Незалежності.

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