5 лучших консервированных продуктов, которые полезны для мозга
Консервированные продукты часто недооцениваются за свои полезные свойства, но некоторые из них могут быть очень полезными для здоровья мозга. Они способствуют улучшению памяти, концентрации и общей мозговой активности.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eating well.
Диетолог Мередит Рофхарт рассказала, что процесс консервирования помогает сохранить основные питательные вещества, делая консервы удобным, длительным и часто более доступным источником микроэлементов, стимулирующих работу мозга, таких как омега-3 жирные кислоты, витамины группы B, витамин К, клетчатка и антиоксиданты.
Названы пять консервированных продуктов, которые подпитывают когнитивные функции и имеют много пользы для мозга.
Рыбные консервы
Консервированный лосось, тунец, анчоусы и скумбрия имеют высокое содержание омега-3 жирных кислот, что делает их отличными источниками пищи для когнитивного здоровья.
Омега-3 жирные кислоты являются компонентами клеточных мембран головного мозга, критически важными для когнитивного функционирования. Они противовоспалительные и жизненно важны для поддержания нормальной работы мозга.
Кроме того, исследования показывают положительное влияние на симптомы депрессии и снижение риска когнитивных функций.
Стоит выбирать консервы в собственном соку или оливковом масле, и обозначены как выловленные в дикой природе или безопасные (это означает, что рыба выловлена с использованием экологических методов рыболовства и проверена на загрязнение).
Консервированные помидоры
Помидоры являются главным источником ликопина, мощного антиоксиданта, который помогает защитить клетки мозга от окислительного повреждения. Ликопин связан с меньшим риском нейродегенеративных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.
Шпинат
Листовая зелень, например шпинат, является отличным источником витамина К, фолиевой кислоты, бета-каротина и лютеина, которые способствуют нейропротекторным механизмам, помогая поддерживать когнитивные функции и замедляя упадок.
Они также обладают противовоспалительным действием, помогая уменьшить воспаление в мозге. Кроме того, исследования показывают, что даже одна порция в день может положительно повлиять на здоровье мозга.
Покупая консервированный шпинат, стоит искать банки с надписью "с низким содержанием соли" или "без добавления соли".
Фасоль
Консервированная фасоль является основным продуктом кухни благодаря своей доступности и высокому содержанию белка. А растительные источники белка в фасоли связаны с меньшим риском снижения когнитивных функций.
Исследование показало, что повышенное потребление витаминов группы B, которых много в фасоли и бобовых, поддерживает улучшенную когнитивную функцию. Эти важные витамины играют ключевую роль в метаболизме гомоцистеина - аминокислоты, которая при повышенных уровнях может ухудшить когнитивные функции и здоровье сердца.
Консервированные персики
Консервированные персики наполнены антиоксидантами, а также другими полезными для мозга питательными веществами, такими как клетчатка и витамины С и К.
Антиоксиданты в персиках помогают снизить окислительный стресс и защитить центральную нервную систему. Предотвращение окислительного повреждения и поддержание здоровой центральной нервной системы являются ключевыми компонентами поддержки когнитивного функционирования.
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