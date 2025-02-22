Эта консерва - лучший продукт для здоровья пожилых людей: укрепит сердце и кости

Печень трески - это не только вкусный деликатес, но и ценный продукт, который может помочь сохранить здоровье сердца и предотвратить образование тромбов. Этот продукт содержит уникальные вещества, положительно влияющие на состояние крови и сосудов.

Почему печень трески надо непременно включать в рацион, в частности пожилым людям - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Почему печень трески так полезна?

Тромбоциты и свертываемость крови

В крови каждого человека есть специальные клетки - тромбоциты, которые отвечают за свертываемость крови и остановку кровотечений.

Однако, с возрастом, особенно после 40 лет, кровь часто становится гуще, а тромбоциты начинают склеиваться между собой. Это может привести к образованию тромбов - сгустков крови, которые могут закупорить сосуды и вызвать серьезные проблемы со здоровьем, такие как инфаркт или инсульт.

Печень трески - природный защитник

Печень трески содержит гепарин - вещество, которое разжижает кровь и предотвращает склеивание тромбоцитов. Благодаря этому, употребление печени трески может помочь снизить риск образования тромбов и развития сердечно-сосудистых заболеваний.

По данным Всемирной организации здравоохранения, тромбоз является одной из основных причин смертности в мире. Ежегодно около 8,5 миллионов человек умирают от тромбоза. Поэтому, профилактика образования тромбов является чрезвычайно важной для сохранения здоровья и жизни.

Как употреблять печень трески

Печень трески можно употреблять как отдельное блюдо, добавлять в салаты или использовать для приготовления бутербродов. Важно помнить, что печень трески является достаточно калорийным продуктом, поэтому ее следует употреблять в умеренных количествах.

Регулярно включайте печень трески в свой рацион для поддержания здоровья сердца и сосудов. Обратитесь к врачу или диетологу для получения индивидуальных рекомендаций по употреблению печени трески.

Помните о здоровом образе жизни, который включает сбалансированное питание, физическую активность и отказ от вредных привычек.