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Названы самые плохие консервы. Их часто покупают украинцы

Суббота 15 февраля 2025 13:31
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Названы самые плохие консервы. Их часто покупают украинцы Фото: Какие консервы нельзя покупать (freepik.com)
Автор: Людмила Жукова

Несмотря на огромный выбор консервированных продуктов на рынке, некоторые из них попадают в категорию худших по качеству. Оказывается, многие украинцы продолжают покупать эти продукты, даже не подозревая об их реальных недостатках.

Какие консервы строго нельзя покупать - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

Почему консервы опасны?

Консервированные продукты могут быть испорчены или неправильно храниться на складах, что приводит к потере вкусовых качеств и даже возникновению токсичных веществ. Особенно часто встречаются проблемы с консервами, где есть превышение соли, искусственные красители, консерванты, а также несоблюдение стандартов термической обработки.

Это приводит к тому, что продукт может не только иметь неприятный вкус, но и быть вредным для организма.

Какие именно консервы не надо покупать?

Мясные консервы

Мясо в консервах может быть из низкокачественного сырья, что в свою очередь может быть не только опасным для здоровья, но и иметь неприятный вкус. В таких консервированных продуктах часто используются консерванты, а сама мясная составляющая может быть испорчена или неправильно обработана. Кроме того, злоупотребление насыщенными жирами в таких консервах может привести к повышению уровня холестерина в организме.

Рыба в масле

Рыбные консервы в масле также часто оказываются в списке проблемных продуктов. Они могут содержать неполезное масло низкого качества, а сама рыба может быть испорчена или не соответствовать стандартам свежести. Более того, хранение рыбы в консервных банках может способствовать возникновению токсинов вследствие контакта с металлом, особенно если банки имеют повреждения.

Томаты и овощи в банках

Томаты и овощи в консервированном виде пользуются большой популярностью среди украинцев. Однако эксперты советуют быть осторожными с некоторыми брендами, где может быть превышение количества сахара и искусственных добавок. Это делает консервы не только менее вкусными, но и менее полезными.

Как выбрать качественные консервы?

Читать этикетки

Внимательно проверяйте состав продукта и срок годности.

Ориентируйтесь на проверенных производителей

Выбирайте только те бренды, которые имеют хорошую репутацию.

Ищите сертификаты качества

Не забывайте, что качественные продукты имеют сертификаты и соответствуют международным стандартам.

Выбирайте консервацию без добавления консервантов

Лучше покупать продукты, в составе которых только природные ингредиенты.

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В материале использованы такие источники - Центр семейной медицины, Wikipedia, Минздрав.

Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.

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