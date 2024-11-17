Спорт не всегда помогает: тренер рассказал, что реально "сожжет" жир на животе

Похудение может быть непростой задачей и самым тяжелым будет "сжечь" жир на животе. Тренер назвал действенные способы, которые помогут "запустить жиросжигание".

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram -страницу тренера Юрия Попко.

Помогает ли спорт сжечь жир

По словам эксперта, не факт, что вы во время тренировки вообще сожжете

жир. Даже если это произойдет, то это такой мизер, о котором не стоит даже говорить.

Относительно жиросжигания на просторах интернета много информации: как полезной так и много недейственной.

Наш организм имеет несколько источников энергии. В начале тренировки он использует энергию в виде находящейся в крови глюкозы, далее в ход идут запасы гликогена, который находится в мышцах и печени.

Тогда через определенное время тренировки запасы этой глюкозы и гликогена иссякают и организм вынужден использовать жир как энергию.

"Все как в реальной жизни, на карточке гривны закончились, наличные тоже, поэтому идем менять доллары", - добавил тренер.

Также есть вариант, как кетогенная диета, когда организм питается за счет запасов жира, а не гликогена, но для этого нельзя есть углеводы. Однако, у такой диеты есть много недостатков.

К тому же есть мнение, чтобы сжигать жир нужные кардиотренировки, то есть аэробные нагрузки типа: бег, велотренажер и т.д. В идеале это нужно делать на голодный желудок.

Важно при этом способе контролировать свой пульс в пределах 60/70% от своего максимума, ориентировочно 120-130.

Как эффективно избавиться от жира на животе

Основной жировой запас сжигается не во время тренировки, а на отдыхе. На тренировке мы создаем только условия для того же жиросжигания.

Организм каждый день сжигает энергию и откладывает ее в виде жира и так каждый день 24/7.

Даже если незначительное количество жира вы сожжете во время тренировки вместе с гликогеном, то после того как мы едим эти запасы гликогена и жира в полной мере восстановятся, если у нас не будет дефицита калорий.

"Проще говоря, важно, чтобы во время похудения каждый день был дефицит в размере нескольких сотен калорий, а организм уже сам подстроится, куда что положить и откуда забрать", - добавил тренер.

На самой тренировке не обязательно включать "жиросжигание", основная цель - это дополнительный расход энергии, а из какого источника за это не думайте, при сбалансированном питании и дефиците калорий организм сам распределит и сделает все как ему нужно.

Чтобы похудеть в животе, боках, ногах, нужно, чтобы первоочередные резервы энергии сократились.

К примеру, для функционирования и удержания веса требуется 1500 ккал. Если человек будет потреблять днем 1200, то недополучать будет 300 ккал. Тогда организм возьмет их из жировых запасов.

"Поэтому не заморачивайтесь, сожгли ли жир на тренировке. Ключевое в похудении - дефицит калорий", - отметил Попко.

О силовых тренировках не забывайте, поскольку они помогут во время похудения сохранить мышцы, которые многие используют энергии.