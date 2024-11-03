Дорого - не значит полезно: тренер рассказал правду о популярных продуктах
Многие ошибочно считают, что здоровое питание требует много средств. Тренер назвал популярные дорогие продукты, содержащие больше вреда, чем пользы.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram-страницу тренера Юрия Попко.
Сравнение продуктов
"Здоровое питание - дорого" - часто так думают люди, которые никогда и не считали стоимость свежих продуктов, которые насыщают и приносят пользу. К тому же есть "аналоги", которые значительно дороже, также в цену заложены средства на продвижение данных товаров.
Мясо
Основа рациона - это белок, возьмем, к примеру, кусок мяса или птицы.
Из 100 г мяса или птицы вы получите 22-25 г, белков, жиров там минимум в районе 2-5 г на 100 г и углеводов там нет.
В 100 г сосисок белков ориентировочно 10-11 г, что в 2 раза меньше чем в куске мяса, жиров ориентировочно 20 г, в зависимости от производителя, что в 4-10 раз больше, чем в нежирном мясе.
Жирность мяса птицы можно выбирать в зависимости от частицы тушки, а из чего "колбаса или сосиски - остается загадкой".
Важно, что мясные изделия либо жирные, либо очень жирные. Углеводов обычно там минимум, разве сахар добавляют по вкусу.
К тому же, такие продукты должны долго храниться, поэтому еще там есть разного рода консерванты, красители и усилители вкуса.
Гранола
Гранола - это смесь хлопьев: овсянка, пшеница, ячмень с добавлением сушеных фруктов и сахара или меда, сгущенки и это все запекается.
Стоимость такого продукта в 4-5 раз дороже обычной плющеной овсянки или другой крупы. К тому же, в граноле много непонятных ингредиентов низкого качества и ненужных, таких как сахар, мед и сиропы.
Калорийность высокая, гликемический индекс, дающий сытость, высок. Поэтому после потребления гранолы вы быстро проголодаетесь.
Дешевле и полезнее выбрать овсянку и добавить сухофрукты, кисломолочный сыр или протеиновый порошок.
Сырки глазированные
В 100 г такого продукта:
- белков - 14 г
- жиров - 20 г
- углеводы - 30 г
- калорийность на 100 г - 360 ккал
"Где здесь здоровое питание? Этот продукт язык не поворачивается назвать белковым, если жира больше, чем белка, а углеводов еще больше, то получается это углеводный продукт?" - отметил эксперт.
В обычном кисломолочном сыре в 100 г содержится:
- белков - 18 г
- жиров - в зависимости, который выберете, следует отдавать предпочтение 5%
- углеводов - 2 г
- калорийность 5% на 100 г - 120 ккал
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