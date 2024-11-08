Сколько дней в неделю нужно тренировать руки, чтобы нарастить силу мышц
Силовые тренировки имеют важное значение для роста сильных мышц рук. Следует знать, сколько раз в неделю тренироваться для достижения прочности рук.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Сколько дней нужно тренировать руки
Тренер Ронни Гарсия рекомендует тренировать руки два-три раза в неделю, чтобы добиться заметной четкости мышц. Это достаточное время для роста мышц, а также обеспечивает рекомендуемое время для восстановления.
Необходимо помнить о частоте тренировок, потому что мышцы нуждаются в регулярном стимулировании роста. Регулярные тренировки обеспечивают достаточную стимуляцию роста, но главное не перетренироваться.
Мышцы также растут во время отдыха, поэтому вы должны быть осторожными по поводу перетренированности и дать достаточно времени для восстановления.
Ключевые факторы, которые следует учитывать при определении частоты тренировок для рук:
- Подходы и повторения - еженедельно следует делать от 10 до 20 подходов на группу мышц, чтобы стимулировать их
- Медленно увеличивайте количество повторений, вес и интенсивность. Это бросает вызов мышцам и поощряет их продолжать адаптацию
- Комплексные упражнения - они наиболее продуктивны для одновременной разгрузки нескольких групп мышц по сравнению с изоляционными упражнениями. Рассмотрите такие упражнения, как отжим, жим лежа и гребки
Каким упражнениям отдать предпочтение
Гарсия рекомендует выбрать здоровый баланс сложных и изоляционных движений, что позволит сосредоточиться на форме и массе мышц.
Следует включить следующие упражнения в программу:
- жим лежа
- подтягивание
- сгибание бицепса
- упражнение "Нейтральный хват"
- разгибание трицепса
- боковые подъемы
Поскольку тело новичка обычно не умеет аккумулировать достаточные запасы энергии для длительного силового тренинга, то начинающим необходимо делать акцент на самом главном - то есть не перегружать программу ненужными упражнениями.
Помимо прочего, суммарное количество всех подходов в упражнениях не должно превышать 10-15 сетов.
Одно из главных правил набора мышечной массы состоит в том, что ежедневная калорийность питания должна превышать норму примерно на 15-25% (суммарно для роста мышц требуется не менее 2500 ккал в сутки). Рацион спортсменов должен содержать достаточно много правильных жиров и углеводов, а также не менее 1,5-2,5 г белка на килограмм сухого веса тела.
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