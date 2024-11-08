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Сколько дней в неделю нужно тренировать руки, чтобы нарастить силу мышц

Пятница 08 ноября 2024 18:03
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Сколько дней в неделю нужно тренировать руки, чтобы нарастить силу мышц Как часто тренироваться для роста мышц рук (фото: Freepik)
Автор: Татьяна Самарук

Силовые тренировки имеют важное значение для роста сильных мышц рук. Следует знать, сколько раз в неделю тренироваться для достижения прочности рук.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Сколько дней нужно тренировать руки

Тренер Ронни Гарсия рекомендует тренировать руки два-три раза в неделю, чтобы добиться заметной четкости мышц. Это достаточное время для роста мышц, а также обеспечивает рекомендуемое время для восстановления.

Необходимо помнить о частоте тренировок, потому что мышцы нуждаются в регулярном стимулировании роста. Регулярные тренировки обеспечивают достаточную стимуляцию роста, но главное не перетренироваться.

Мышцы также растут во время отдыха, поэтому вы должны быть осторожными по поводу перетренированности и дать достаточно времени для восстановления.

Ключевые факторы, которые следует учитывать при определении частоты тренировок для рук:

  • Подходы и повторения - еженедельно следует делать от 10 до 20 подходов на группу мышц, чтобы стимулировать их
  • Медленно увеличивайте количество повторений, вес и интенсивность. Это бросает вызов мышцам и поощряет их продолжать адаптацию
  • Комплексные упражнения - они наиболее продуктивны для одновременной разгрузки нескольких групп мышц по сравнению с изоляционными упражнениями. Рассмотрите такие упражнения, как отжим, жим лежа и гребки

Каким упражнениям отдать предпочтение

Гарсия рекомендует выбрать здоровый баланс сложных и изоляционных движений, что позволит сосредоточиться на форме и массе мышц.

Следует включить следующие упражнения в программу:

  • жим лежа
  • подтягивание
  • сгибание бицепса
  • упражнение "Нейтральный хват"
  • разгибание трицепса
  • боковые подъемы

Поскольку тело новичка обычно не умеет аккумулировать достаточные запасы энергии для длительного силового тренинга, то начинающим необходимо делать акцент на самом главном - то есть не перегружать программу ненужными упражнениями.

Помимо прочего, суммарное количество всех подходов в упражнениях не должно превышать 10-15 сетов.

Одно из главных правил набора мышечной массы состоит в том, что ежедневная калорийность питания должна превышать норму примерно на 15-25% (суммарно для роста мышц требуется не менее 2500 ккал в сутки). Рацион спортсменов должен содержать достаточно много правильных жиров и углеводов, а также не менее 1,5-2,5 г белка на килограмм сухого веса тела.

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