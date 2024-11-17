Спорт не завжди допомагає: тренер розповів, що реально "спалить" жир на животі

Схуднення може бути непростим завданням і найважчим буде "спалити" жир на животі. Тренер назвав дієві способи, які допоможуть "запустити жироспалювання".

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram -сторінку тренера Юрія Попка.

Чи допомагає спорт спалити жир

За словами експерта, не факт, що ви під час тренування взагалі спалите

жир. Навіть якщо це відбудеться, то "це такий мізер", про який не варто навіть говорити.

Щодо жироспалювання на просторах інтернету є багато інформації: як корисної так і багато недієвої.

Наш організм має декілька джерел енергії. На початку тренування він використовує енергію у вигляді глюкози, яка знаходиться в крові, далі в хід ідуть запаси глікогену, який знаходиться в мʼязах і печінці.

Тоді через певний час тренування запаси цієї глюкози і глікогену вичерпуються і організм змушений використовувати жир як енергію.

"Все як в реальному житті, на картці гривні закінчились, готівка також, тож ідемо міняти долари", - додав тренер.

Також є варіант, як кетогенна дієта, коли організм живиться за рахунок запасів жиру, а не глікогену, але для цього не можна їсти вуглеводи. Однак, у такої дієти є багато недоліків.

До того ж є думка, аби спалювати жир потрібні кардіотренування, тобто аеробні навантаження типу: біг, велотренажер і т.д. В ідеалі це потрібно робити на голодний шлунок.

Важливо під час цього способу контролювати свій пульс в межах 60/70% від свого максимуму, орієнтовно 120-130.

Як ефективно позбутися жиру на животі

Основний жировий запас спалюється не під час тренування, а відпочинку. На тренуванні ми створюємо лише умови для того самого жироспалювання.

Організм кожен день спалює енергію і відкладає її у вигляді жиру і так щодня 24/7.

Навіть якщо незначну кількість жиру ви спалите під час тренування разом з глікогеном, то після того, як ми їмо ці запаси глікогену і жиру повною мірою відновляться, якщо у нас не буде дефіциту калорій.

"Простіше кажучи, важливо, щоб під час схуднення кожен день був дефіцит у розмірі декілька сотень калорій, а організм вже сам підлаштується, куди що покласти і звідки забрати", - додав тренер.

На самому тренуванні не є обовʼязковим включати "жироспалювання", основна ціль - це додаткова витрата енергії, а з якого джерела за це не думайте, при збалансованому харчуванні і дефіциті калорій організм сам розподілить і зробить все як йому потрібно.

Для того, щоб схуднути в животі, боках, ногах, потрібно, щоб першочергові резерви енергії скоротились.

Наприклад, для функціонування і утримання ваги потрібно 1500 ккал. Якщо людина буде споживати вдень 1200, то недоотримувати буде 300 ккал. Тоді організм собі візьме їх з жирових запасів.

"Тому, не заморочуйтесь чи спалили жир на тренуванні. Ключове у схудненні - дефіцит калорій", - зазначив Попко.

Про силові тренування не забувайте, оскільки вони допоможуть під час схуднення зберегти мʼязи, які багато використовують енергії.