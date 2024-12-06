Усик - Фьюри 2: стало известно, как можно будет смотреть супербой в Украине

Бой между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри за титул чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в тяжелом весе в Украине в ночь с 21 на 22 декабря покажет MEGOGO.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения на Facebook -странице медиасервиса.

Как можно будет смотреть бой Усик - Фьюри на MEGOGO

Продолжение главного боя столетия и весь файткард вечера можно будет следить за подписками "Оптимальная", "Максимальная", "Спорт" и "MEGOPACK XL".

Трансляция будет доступна в подразделе "Единоборья" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", которое появится на сервисе в день боя.

Отметим, что в прошлый раз гонг о старте первого раунда прозвучал около 01:40.

Анонс боя на MEGOGO (facebook.com/megogosportua)

Как еще легально можно будет смотреть бой

В мире трансляцию поединка Усик - Фьюри будут осуществлять сразу несколько платформ. В частности, DAZN Pay-Per-View, Sky Sports Box Office и TNT Sports Box Office (все трансляции платные).

Украинцы точно смогут смотреть поединок на платформе DAZN. Для просмотра необходимо зарегистрироваться, оформить подписку на сервис, стоимость которой составляет 370 грн. в месяц, а затем еще и приобрести PPV (плату за просмотр) за 824 грн.

Что известно о бое Усика и Фьюри

Поединок состоится в ночь с 21 на 22 декабря на Kingdom Arena. На кону титул чемпиона мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в хевивейте, которыми владеет украинец.

В главном бою андеркарда украинский боксер первого среднего веса Сергей Богачук выйдет в ринг против узбекистанского экс-чемпиона мира по версии WBA Исраила Мадримова.

Также в рамках вечера боя ожидается еще два поединка с участием украинцев: Даниэль Лапин будет противостоять французу Дилану Колину в бою за пояса IBF Intercontinental и WBA Continental, а украинский чемпион WBC International в сверхтяжелом весе Андрей Новицкий встретится в ринге с Эдгаром Рамиресом.