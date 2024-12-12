В чем встречать Новый год-2025: жена Усика показала роскошное платье для вечеринки или корпоратива (фото)
Многие уже начали подготовку к Новому году 2025 и в поисках того самого платья на новогодний корпоратив или вечеринку с друзьями. И если вы хотите "задобрить" символ предстоящего года - Зеленую Деревянную Змею, присмотрите платье такого оттенка. Например, как у супруги украинского боксера Александра Усика Екатерины, которая часто поддерживает его на поединках, а также является матерью четырех детей.
РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новую публикацию в Instagram предлагает рассмотреть образ.
Для новой фотосессии Екатерина Усик выбрала ультракороткое платье из бархата изумрудного оттенка. Наряд с глубоким V-образным вырезом, глубоким декольте и длинными рукавами супруга украинского боксера дополнила туфлями-лодочками с узким носком.
Екатерина Усик (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
Свой образ она дополнила легким макияжем и распущенными волосами.
Жена Александра Усика (фото: instagram.com/usyk_kate1505)
В платье какого оттенка встречать Новый год 2025
В 2025 году по китайскому календарю наступит Год Деревянной Змеи. Дерево - это элемент, который символизирует рост, гармонию, обновление и развитие. Змея ассоциируется с мудростью, грацией и хитростью.
Зеленый - главный цвет года, символизирует рост, обновление и гармонию. Зеленый также ассоциируется с элементом дерева, который управляет этим годом. Это цвет процветания, свежести и здоровья.
Коричневый и темно-зеленый - оттенки дерева и природы, которые также отражают силу и стабильность.
Черный - символизирует загадочность, глубину и мудрость Змеи. Это цвет ночи, который может стать отличным дополнением к праздничному наряду.
Золотой и желтый - символизируют богатство, удачу и успех. Они будут хороши для людей, которые хотят привлечь финансовое благополучие в наступающем году.
Синий и бирюзовый - тоже подойдут для создания атмосферы гармонии и спокойствия. Эти оттенки могут подчеркнуть стремление к внутреннему балансу.
Ранее мы рассказали, в чем нельзя праздновать Новый год 2025.