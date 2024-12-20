Раскрыт глубокий смысл нового образа Усика: почему он выбрал такой костюм

Накануне боя-реванша Александр Усик и Тайсон Фьюри провели заключительную пресс-конференцию и битву взглядов , которая длилась 11 минут. На этом мероприятии украинский спортсмен появился в новом образе с глубоким символизмом.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram бренда Damirli Эльвиры Гасановой (Дамировой).

Усик эффектно появился под исполнение Артемом Пивоваровым песни "Барабан" в стильном костюме бордового оттенка.

"Бордовый цвет имеет глубокую символику. Он ассоциируется с королевским величием, силой духа, благородством и страстью. Это цвет, олицетворяющий зрелость, взвешенность и эмоциональную стабильность. В контексте Усика этот оттенок подчеркивает его уверенность в себе, решительность и готовность к победе, но в то же время демонстрирует его сдержанность и глубину личности", - сказано в публикации на странице бренда.

Эскиз костюма (фото: instagram.com/damirli_official)

Также на костюме есть вышивка золотыми нитками с изображением двух котов.

"Кот - это символ независимости, утонченности и свободы. Он ассоциируется с гибкостью, интуицией и ловкостью. В контексте Усика этот символ отражает его стиль ведения боя: он утончен, быстр, всегда готов к неожиданному маневру, но при этом сохраняет уверенность и равновесие", - подчеркнули создатели образа.

Александр Усик (фото: instagram.com/damirli_official)

Золотой цвет придает ассоциацию с победой, триумфом и ценностью. Желто-голубые глаза - отсылка к символике Украины.

"Таким образом, бордовый пиджак с золотым символом кота становится метафорой целостности Усика: физической, нравственной и стратегической. Он олицетворяет идею, что настоящий чемпион - это не только сила, но и утонченность, внутренний баланс и интеллект", - подчеркнула Гасанова.

Украинский боксер с противником (фото: instagram.com/damirli_official)

Напомним, первый бой Усика и Фьюри состоялся в мае 2024 года. Тогда украинский спортсмен сумел победить своего оппонента.

А уже в ночь с 21 на 22 декабря состоится бой-реванш. Он пройдет на Kingdom Arena в столице Саудовской Аравии - Эр-Рияде.

Битва взглядов (фото: instagram.com/damirli_official)