Топ-5 самых горячих главных героев шоу "Холостяк"

Максим Чмерковский - 1 сезон

Первый сезон украинского шоу "Холостяк", вышедший в 2011 году, стал чрезвычайно успешным и установил высокую планку для последующих сезонов. Главным героем программы был американский танцор украинского происхождения Макс Чмерковский, которого многие до сих пор считают лучшим Холостяком.

В финале хореограф выбрал Александру Шульгину, но их отношения продлились всего несколько месяцев, поскольку Максим вернулся в США.

Макс Чмерковский и Саша Шульгина (скриншот)

В 2016 году Чмерковский женился на австралийской танцовщице Пете Маргатройд. Сейчас у них двое сыновей, а недавно в семье появился еще один мальчик, которого назвали Милан Максим Чмерковский.

Макс Чмерковский с семьей (фото: instagram.com/maksimc)

Сергей Мельник - 5 сезон

Футболист быстро завоевал симпатии зрителей благодаря своей искренности и доброте. Его избранницей стала Марина Клищук, но их отношения продлились всего полгода. Позже он принял участие в шоу "Танці з зірками", где пытался завоевать сердце своей партнерши Анны Ризатдиновой, но их дружба не переросла во что-то большее. Сейчас сердце спортсмена остается свободным.

Сергей Мельник (фото: instagram.com/sergeimelnik)

Иракли Макацария - 6 сезон

Бизнесмен Иракли Макацария, который в свое время попал в рейтинг самых горячих мужчин Грузии, а теперь и в наш, в финальном этапе шоу выбрал Елену Лесик, но их совместная жизнь продлилась всего девять месяцев, поскольку именно Елена стала инициатором разрыва.

Иракли Макацария с Еленой Лесик (скриншот)

Однако в 2021-м Макацария объявил, что нашел свою настоящую любовь. Его избранницей стала грузинка Лиза Чичуа, которая на 17 лет моложе его.

В 2022 году пара отпраздновала свадьбу, а в следующем году на свет появился их сын Георгий.

Сейчас они ждут второго ребенка, пол которого объявили недавно.

Иракли Макацария с женой (фото: instagram.com/maqatsa)

Никита Добрынин - 9 сезон

Телеведущий оказался единственным холостяком, который женился на победительнице "Холостяка". После завершения программы Никита и блогерша Даша Квиткова стали супругами. Вскоре у них появился сын по имени Лев. Однако в прошлом году пара официально расторгла брак.

Никита Добрынин и Даша Квиткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Михаил Заливако - 11 сезон

В романтическом проекте бизнесмен сделал выбор в пользу бывшей жены экс-главы Офиса президента Анны Богдан, с которой развивал отношения после завершения шоу. Несмотря на то, что времени прошло немногое, они уже успели съехаться. Однако во время полномасштабной войны пара объявила о разрыве своих отношений. Причины этого решения остаются неизвестными.

Михаил Заливако и Анна Богдан (фото: instagram.com/kanyeeebear)