Топ-5 найгарячіших головних героїв шоу "Холостяк"

Максим Чмерковський - 1 сезон

Перший сезон українського шоу "Холостяк", що вийшов у 2011 році, став надзвичайно успішним і встановив високу планку для наступних сезонів. Головним героєм програми був американський танцюрист українського походження Макс Чмерковський, якого багато хто досі вважає найкращим Холостяком.

У фіналі хореограф обрав Олександру Шульгіну, але їхні стосунки тривали лише кілька місяців, оскільки Максим повернувся до США.

Макс Чмерковський і Саша Шульгіна (скріншот)

У 2016 році Чмерковський одружився з австралійською танцівницею Петою Маргатройд. Зараз у них двоє синів, а нещодавно в родині з'явився ще один хлопчик, якого назвали Мілан Максим Чмерковський.

Макс Чмерковський з родиною (фото: instagram.com/maksimc)

Сергій Мельник - 5 сезон

Футболіст швидко завоював симпатії глядачів завдяки своїй щирості та доброті. Його обраницею стала Марина Кліщук, але їхні стосунки тривали лише півроку. Пізніше він взяв участь у шоу "Танці із зірками", де намагався завоювати серце своєї партнерки Анни Різатдінової, але їхня дружба не переросла у щось більше. Наразі серце спортсмена залишається вільним.

Сергій Мельник (фото: instagram.com/sergeimelnik)

Іраклі Макацарія - 6 сезон

Бізнесмен Іраклі Макацарія, який свого часу потрапив у рейтинг найгарячіших чоловіків Грузії, а тепер і в наш, у фінальному етапі шоу обрав Олену Лесик, але їхнє спільне життя тривало лише дев'ять місяців, оскільки саме Олена стала ініціатором розриву.

Іраклі Макацарія з Оленою Лесик (скріншот)

Проте у 2021-му Макацарія оголосив, що знайшов свою справжню любов. Його обраницею стала грузинка Ліза Чичуа, яка на 17 років молодша за нього.

У 2022 році пара відсвяткувала весілля, а наступного року на світ з'явився їхній син Георгій.

Зараз вони чекають на другу дитину, стать якої оголосили нещодавно.

Іраклі Макацарія з дружиною (фото: instagram.com/maqatsa)

Нікіта Добринін - 9 сезон

Телеведучий виявився єдиним холостяком, який взяв шлюб з переможницею "Холостяка". Після завершення програми Нікіта і блогерка Даша Квіткова стали подружжям. Незабаром у них з'явився син на ім'я Лев. Проте минулого року пара офіційно розірвала шлюб.

Нікіта Добринін і Даша Квіткова (фото: instagram.com/kvittkova)

Михайло Заливако - 11 сезон

У романтичному проєкті бізнесмен зробив вибір на користь колишньої дружини ексглави Офісу президента Анни Богдан, з якою розвивав стосунки після завершення шоу. Незважаючи на те, що часу пройшло небагато, вони вже встигли з'їхатися. Однак під час повномасштабної війни пара оголосила про розрив своїх стосунків. Причини цього рішення залишаються невідомими.

Михайло Заливако та Анна Богдан (фото: instagram.com/kanyeeebear)