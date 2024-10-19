Где сейчас победительница "Холостяка" с Чмерковским, который почти сразу разошелся с ней

В первом сезоне реалити-шоу "Холостяк", которое дебютировало в 2011 году, американский танцовщик украинского происхождения Максим Чмерковский сделал свой выбор в пользу яркой участницы Александры Шульгиной.

РБК-Украина (проект Styler) решило узнать, как сложилась ее жизнь после участия в этом проекте.

Отношения Макса и Александры продолжались после финала шоу недолго, всего несколько месяцев.

В одном из своих интервью девушка призналась, почему у них с хореографом не сложилось. После завершения проекта она уехала к мужчине в США и пара начала жить вместе. Однако Чмерковский не был готов уделять время этим отношениям и брать ответственность.

"Я получила визу без помощи канала. И по контракту не имела права ехать. Это было его решение, чтобы я приехала в Лос-Анджелес. Мы жили вместе. Но у нас не получилось. У меня были свои ожидания, мне было 23 года. Мне кажется, что Макс не был готов брать на себя ответственность. Он работал с утра до ночи.

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“Я предложила разойтись. Я надеялась, что он будет бороться за эти отношения. Я почувствовала, что нет коннекта. Он ожидал, что я сама буду устраивать свою жизнь в Америке. Он не был готов меня тащить. На проекте нам все организовали. После шоу мы сразу начали жить вместе, и это неправильно", - говорила Александра.

После разрыва с Шульгиной Чмерковский почти сразу устроил личную жизнь. Уже в 2012 году он начал отношения с танцовщицей Пэтой Маргатройд, на которой впоследствии женился. Сегодня они воспитывают троих детей.

Макс Чмерковский с семьей (фото: instagram.com/maksimc)

Александра тогда столкнулась с непростыми временами. Она делилась, что после завершения шоу и разрыва с Чмерковским ощущала депрессию.

Из-за нервного срыва ее вес увеличился, возникли проблемы со здоровьем, и ей пришлось обратиться за медицинской помощью. На время она исчезла из медиапространства.

Однако вскоре Александра решила кардинально изменить свою жизнь, сосредоточившись на спорте и правильном питании.

Александра Шульгина (фото: instagram.com/alessandra_shulgina)

Ее интерес к фитнесу и диетологии со временем перерос в профессию. Она получила диплом спортивного диетолога, а также стала сертифицированным фитнес-тренером и коучем.

Со временем она переехала в США. Сейчас красавица активно делится сообщениями о здоровом образе жизни на своем Instagram, публикует видеоуроки с тренировками и организует мотивационные встречи для женщин.

Александра также проводит индивидуальные тренировки и разрабатывает программы питания.

Личная жизнь Шульгиной

Блогерша состоит в гражданском браке с мужчиной, имя которого не разглашает. Он из Латинской Америки. Лишь известно, что любимый звезды занимается недвижимостью в Калифорнии.

Именно ради него Саша и переехала из Майами в Лос-Анджелес, где и забеременела и родила дочь, которую назвали Анджеликой.

Уже через год, в конце 2023, она стала мамой во второй раз. У пары родилась еще одна девочка.

Александра Шульгина с мужем и детьми (фото: instagram.com/alessandra_shulgina)