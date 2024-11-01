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Холостяк 13: когда и где смотреть первый выпуск

Пятница 01 ноября 2024 15:29
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Холостяк 13: когда и где смотреть первый выпуск Где смотреть "Холостяк" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)
Автор: Полина Иваненко

Шоу "Холостяк" возвращается на экраны, а главным героем 13-го сезона стал военный-ветеран Александр Будько с позывным Терен. Удатся ли ему найти любовь?

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, где смотреть первую серию "Холостяка" и что известно о романтическом реалити.

Когда выйдет первый эпизод "Холостяка"

Премьера запланирована на пятницу, 1 ноября. Трансляция "Холостяка" начнется в 19:00.

Смотреть первый выпуск "Холостяка" можно будет в эфире СТБ. Следующие серии проекта также будут выходить каждую пятницу.

Что известно о новом сезоне "Холостяка"

Главный герой реалити - ветеран, едва не погибший на фронте и потерявший обе ноги. Терен активно работает над тем, чтобы в Украине было создано максимально безбарьерное пространство для людей, которые получили травмы.

Александр Терен (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

Александр Будько (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

На шоу он действительно мечтает обрести любовь. Будько уже называл качества, которые он хочет видеть в девушке. Терен не ищет идеал, он надеется, чтобы рядом с ним оказалась умная и прогрессивная девушка, которая будет искренне реагировать на шутки.

Какую партнершу ищет новый &quot;Холостяк&quot; Александр Терен

Новый "Холостяк" (фото: instagram.com/tsvit_terenu)

"Мне очень отзывается, когда девушка стремится к изменениям в себе и в обществе. И мне важно, чтобы она была украиноязычная, поддерживала все идеи единой, соборной, крепкой Украины безо всяких сомнений. Чтобы это был человек с высоким уважением к ветеранам, которому не безразличны темы безбарьерности и инклюзивности пространства", - отмечал "Холостяк".

К слову, ранее бывший "Холостяк" Иракли Макацария и его красавица-жена рассекретили пол второго ребенка.

Кроме этого, недавно "Холостяк" Терен стал тренером "команды неудачников".

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