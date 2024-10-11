Где сейчас победительница "Холостяка" Алена Лесик, которая бросила и унизила Иракли Макацария

Многие из нас наблюдали в 2016 году, как развиваются отношения красавца-грузина Иракли Макацария и Алены Лесик в рамках проекта "Холостяк-6". Однако после окончания шоу пара распалась, и жизненные пути влюбленных разошлись. Макацария счастлив в браке со своей молодой возлюбленной Лизой Чичуа - пара в ожидании второго ребенка.

РБК-Украина (проект Styler) решило подробнее рассказать, почему не сложились отношения Алены Лесик и грузинского бизнесмена, а также чем девушка занимается сегодня.

Что известно об Алене Лесик

Алена Лесик родилась 6 сентября 1995 года в Харькове.

Закончила Харьковский национальный университет по специальности "переводчик китайского языка". Также девушка является финалисткой конкурса красоты "Мисс Украина Вселенная 2018".

С 18 лет работала моделью, участвовала в многочисленных рекламных проектах, разнообразных фотосессиях, в том числе в стиле "ню".

Алена Лесик (instagram.com/alona_lesik_)

Как развивались отношения Иракли Макацария и Алены Лесик

Как известно, за сердце обаятельного грузина в "Холостяке" боролось 28 девушек. В финале проекта Макацария выбрал Алену и даже признался ей в любви.

После съемок пара некоторое время была вместе и даже строила совместные планы на будущее. Последний раз их видели вместе в ноябре 2016 года в Киеве - тогда они праздновали первую годовщину отношений.

Пара во время проекта (скриншот)

Но в начале 2017 года девушка написала в своем Instagram провокационный пост о том, что они больше не вместе.

"Я решила сказать вам то, что является очевидным. Я считаю, что эту новость мы с Иракли должны были донести вам вместе! Но, видно, мне, "маленькой принцессе", придется все сделать самой", - отметила Лесик.

Девушка заявила, что они расстались, публично унизив Макацария.

"Мы с Иракли больше не пара! Скажу только за себя. Мои чувства и поступки были искренними в этих отношениях! Об этом знали все - и семья Иракли, и мои близкие и наши друзья! Я была готова на многое ради этого человека - оставить карьеру, переехать в Грузию… Готова была от этого человека родить детей, строить с ним семью. Решение о расставании приняла я. Не потому, что у меня кто-то есть (Ярослав, мой друг, который сам привел меня на кастинг "Холостяк 6"), и не потому, что в душе нет чувств к Иракли, просто я устала проявлять инициативу в наших отношениях! Я просто хочу быть понятой и любимой", - написала тогда Лесик.

Иракли Макацария (фото: instagram.com/maqatsa)

Отметим, что Иракли отреагировал на эту публикацию тоже.

"Хоть я и не согласен с формулировкой поста Алены и тем настроением, с которым она описала нашу ситуацию, считаю, что это ее право и ее выбор. Я хочу поблагодарить Алену за те приятные моменты, что были в наших отношениях - и во время проекта, и после него. Не жалею ни о чем и считаю, что эта глава займет достойное место в книге моей жизни. Желаю Алене найти в будущем свое счастье, много добра, любви и карьерных достижений", - отметил грузин.

Алена Лесик (instagram.com/alona_lesik_)

Как сейчас выглядит Алена Лесик

Судя по ее Instagram, модель живет в Киеве, но достаточно часто путешествует за границу, несмотря на полномасштабную войну в Украине.

Последнее путешествие девушки было в Грецию (instagram.com/alona_lesik_)

На ее странице можно найти много откровенных фото в нижнем белье и купальниках, а также фотосессии. Девушка часто хвастается в постах брендовыми вещами и сумками.

Алена Лесик (instagram.com/alona_lesik_)

О личной жизни Лесик ничего не известно.

Примечательно, что страницу украинка ведет на английском и русском языках, а также она не упоминает о российской агрессии и том, что в Украине каждый день случаются трагедии и гибнут люди. Информации о сборах для ЗСУ в ее Instagram также нет.

Алена Лесик (instagram.com/alona_lesik_)