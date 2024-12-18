Тина Кароль призналась, получает ли гонорар за должность музыкального продюсера Нацотбора

Певица Тина Кароль рассказала, получает ли гонорар за то, что является музыкальным продюсером национального отбора на Евровидение-2025.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий исполнительницы для YouTube-канала "Євробачення Україна".

Так, артистка заверила: быть на должности музыкального продюсера шоу она согласилась бесплатно.

"Спросили, могла бы я, я сказала: "Да, я обязательно буду помогать на проекте бесплатно. Для меня это душевный зов", - поделилась знаменитость.

Певица отметила, что она имеет значительный опыт, поскольку построила свою карьеру самостоятельно, начав с нуля.

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

"И это действительно с нуля. Я приехала просто в общежитие музыкального училища из простой семьи, где нет музыкантов в поколении. И на опыте могу что-то кому-то посоветовать. И есть те, для кого это важно, а есть те, которые воюют в своих Stories", - добавила Тина.

Кароль порекомендовала украинским артистам, которые подавали свои заявки на нацотбор, но не попали в длинный список и сейчас критикуют ее, обратиться непосредственно к ней.

"И я с удовольствием расскажу, почему та или иная песня не прошла, если я ее слышала, потому что много песен отвалилось в начале", - сказала звезда.

Напомним, 11 декабря организаторы украинского нацотбора обнародовали список финалистов. Тина Кароль отметила, что многие сильные композиции не попали в длинный список.

Первая десятка участников будет объявлена до 17 января 2025 года. Победителя определят по результатам голосования жюри и зрителей.

Голосование за членов жюри уже стартовало в "Дії".

Финал нацотбора на "Евровидение 2025" состоится 8 февраля 2025 года.