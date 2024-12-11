Стали известны участники Нацотбора на Евровидение-2025
11 декабря "Суспільне" объявило долгожданный лонглист Нацотбора на песенный конкурс Евровидение-2025.
Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу Евровидения в Украине.
Полный список участников Нацвотбора
- BRYKULETS
- ENLEO
- FIINKA
- Future Culture
- GRISANA
- KHAYAT
- KRYLATA
- MOLODI
- MON FIA
- Ranrawi
- Starykova Hrystyna
- TESLENKO
- YAGODY
- Ziferblat
- Абие
- "ДК Энергетик"
- Маша Кондратенко
- МУАЯД
- "Слухай Сашу"
- Влад Шериф
К слову, общий список участников Национального отбора был сформирован из 369 поданных заявок, среди которых 232 были сольными исполнителями, а 72 - группами.
В ближайшее время состоится прослушивание участников, после чего будут объявлены имена девяти финалистов, которые продолжат борьбу за участие в главном шоу.
Среди участников, которые не попадут в список финалистов после прослушиваний, будет проведено онлайн-голосование. Это позволит определить одного дополнительного участника для финала.
В финале Нацотбора, который состоится в феврале 2025 года в формате телевизионного шоу, примут участие до 10 исполнителей. Как и в предыдущие годы, победителя будут выбирать по результатам голосования жюри и зрителей. Состав жюри для финала будет определен путем онлайн-голосования среди украинцев.
69-й песенный конкурс Евровидения состоится в мае 2025 года в городе Базель, Швейцария.
Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая. Гранд-финал, в котором будет выбран победитель, пройдет 17 мая на арене St. Jakobshalle в Швейцарии.
К слову, ранее мы писали, что съемки многих форматов из "Евровидения" под угрозой.