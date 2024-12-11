Стали известны участники Нацотбора на Евровидение-2025

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на официальную страницу Евровидения в Украине.

Полный список участников Нацвотбора

BRYKULETS

ENLEO

FIINKA

Future Culture

GRISANA

KHAYAT

KRYLATA

MOLODI

MON FIA

Ranrawi

Starykova Hrystyna

TESLENKO

YAGODY

Ziferblat

Абие

"ДК Энергетик"

Маша Кондратенко

МУАЯД

"Слухай Сашу"

Влад Шериф

К слову, общий список участников Национального отбора был сформирован из 369 поданных заявок, среди которых 232 были сольными исполнителями, а 72 - группами.

В ближайшее время состоится прослушивание участников, после чего будут объявлены имена девяти финалистов, которые продолжат борьбу за участие в главном шоу.

Среди участников, которые не попадут в список финалистов после прослушиваний, будет проведено онлайн-голосование. Это позволит определить одного дополнительного участника для финала.

В финале Нацотбора, который состоится в феврале 2025 года в формате телевизионного шоу, примут участие до 10 исполнителей. Как и в предыдущие годы, победителя будут выбирать по результатам голосования жюри и зрителей. Состав жюри для финала будет определен путем онлайн-голосования среди украинцев.

69-й песенный конкурс Евровидения состоится в мае 2025 года в городе Базель, Швейцария.

Полуфиналы пройдут 13 и 15 мая. Гранд-финал, в котором будет выбран победитель, пройдет 17 мая на арене St. Jakobshalle в Швейцарии.