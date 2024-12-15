СолоХа - о Нацотборе на Евровидение 2025: Надо запретить артистам участвовать по два-три раза

Украинская певица СолоХа, которая в этом году одна из первых подала заявку на участие в Нацотборе на Евровидение 2025, возмутилась из-за того, что в очередной раз не попала в лонглист.

Так, СолоХа, которая неоднократно выдвигала свою кандидатуру на конкурс, считает, что нужно запретить, чтобы артисты принимали по два-три раза участие в Нацотборах, а тем более подряд.

"Ну пусть с промежутком хотя бы два-три года. Такие артисты, как KHAYAT, который третий раз участвует, Циферблат второй, YAGODY - второй, и FIЇNKA. А я три раза пробую и меня не берут", - сказала певица.

Также она хотела бы, чтобы была обратная связь жюри с артистами, чтобы объясняли, почему отказ.

СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)

"Потому что каждый раз ты делаешь всегда классный продукт. Но ты и не понимаешь, что не так. И в этом году я подала две песни, разноплановые очень, стильные. Почему нет? Я не понимаю", - поделилась звезда.

СолоХа предполагает, что это решение могло быть субъективным, зависящим от личных предпочтений жюри или организаторов.

Также артистка считает, что кто-то увидел в ней сильного соперника и решил "закрыть путь" к участию.

"Возникает вопрос, это не личные вкусы, или кто-то видит во мне большую конкуренцию и не хочет дать мне шанс. Мы знаем, что это большой достаточно трамплин для артиста. Нечестно", - высказалась знаменитость.

СолоХа (фото: instagram.com/soloha_official)

Напомним, на днях стали известны имена 20 артистов, которые вошли в лонглист Нацотбора на Евровидение 2025.

В феврале 2025 года, в финале Национального отбора, который будет проходить в формате телевизионного шоу, будут соревноваться до 10 исполнителей. Как и раньше, победитель будет определяться путем голосования зрителей и оценок жюри.

Состав жюри для финала будет выбран украинцами через онлайн-голосование.