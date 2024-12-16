Голосование за членов жюри Нацотбора 2025 стартовало в "Дії"

В "Дії" уже началось голосование за членов жюри финала Нацотбора на "Евровидение-2025". И скоро поклонники смогут узнать имена тех, кто будет выбирать представителей нашей страны на международный песенный конкурс.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на "Суспільне" пишет подробнее, что известно.

Голосование за жюри Нацотбора на "Евровидение-2025"

Так, опрос продлится в течение этой недели - с 16 по 23 декабря. В феврале тройка победителей вместе с поклонниками будет выбирать представителя или представительницу нашей страны на международном песенном конкурсе.

Приобщиться к голосованию могут все желающие от 14 лет.

Как отдать свой голос за членов жюри Нацотбора в "Дії"

Зайдите в приложение "Дія".

В разделе "Сервисы" выберите "Опрос".

Проголосуйте за одного из кандидатов в списке.

Список кандидатов:

Андрей Гуцуляк - саундпродюсер и участник группы Tvorchi. Он представлял Украину на "Евровидении-2023" в составе дуэта Tvorchi. Артист занимается созданием уникальных музыкальных звучаний, сочетая различные жанры, в частности электронику, поп-хаус, соул, RnB и другие.

Джамала - исполнительница и автор песен, победительница "Евровидения-2016", лауреат Шевченковской премии этого года, обладательница награды WIBA-2022. Также входит в тройку самых популярных мировых исполнителей по версии Spotify Equal 2023.

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Дмитрий Зезюлин - лидер инди-поп группы Latexfauna, клип которой оказался в списке самых популярных в мире. Группа также одержала победу в номинации "Лучшая поп-группа" на музыкальной премии Yuna.

Екатерина Павленко - певица, композитор и автор, фронтвумен группы Go_A, которая заняла пятое место на "Евровидении-2021" в Роттердаме.

Олег Псюк - певец, автор песен, лидер групп Kalush и Kalush Orchestra, которые стали победителями "Евровидения-2022" в Турине с песней "Стефания".

Kalush Orchestra (instagram.com/kalush.official)

Анна Свиридова - радиоведущая и программный директор радио "Пятница". Также - ведущая YouTube-проекта "МузRoom".

Сергей Танчинец - исполнитель и лидер рок-группы "Без обмежень", заслуженный артист Украины, многократный номинант и победитель музыкальных премий Yuna, "Золотая Жар-птица", M1 Music Awards.

Катя Царик - кинорежиссер, режиссер-постановщик, сценарист, клипмейкер. Награждена орденом "За заслуги" III степени.

Дмитрий Шуров - основатель проекта Ріапобой и автор песен. Был музыкальным продюсером Нацотбора в 2022 и 2023 годах, обладатель трех премий Yuna.

Дмитрий Шуров (фото: instagram.com/pianoboy_official)

После завершения голосования будет сформирован рейтинг. Три кандидата с наибольшим количеством голосов получат предложение подписать соглашение члена жюри. Если же кто-то из них не сможет подписать соглашение по веским причинам, членом жюри станет тот, кто является следующим в рейтинге по количеству голосов.

Напомним, согласно правилам, победителя и представителя нашей страны на "Евровидении-2025" будут определять по результатам голосования жюри (50%) и зрителей (50%). Финал конкурса состоится в феврале следующего года.

К слову, для участия в Нацотборе подали заявки 369 артистов, среди которых 232 сольных исполнителя и 72 группы. В дальнейшем их ждут прослушивания, после чего будут объявлены имена финалистов. Еще одного финалиста будут выбирать в "Дії" среди исполнителей, которые не пройдут прослушивание.