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Евровидение-2025. Стало известно, какой будет сцена конкурса: первые фото

Вторник 17 декабря 2024 15:35
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Евровидение-2025. Стало известно, какой будет сцена конкурса: первые фото Организаторы "Евровидения-2025" показали главную сцену (фото: instagram.com/eurovision)
Автор: Любовь Блажко

Пока в "Дії" продолжается голосование за членов жюри Нацотбора, организаторы "Евровидения-2025" показали главную сцену международного песенного мероприятия.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на страницу конкурса в Instagram пишет об этом подробнее.

Как будет выглядеть главная сцена "Евровидения-2025"

Так, пока локацию можно увидеть только на рендерах и концептах. Однако организаторы продемонстрировали суть своей идеи.

Визуальный стиль для масштабного песенного конкурса разработал арт-директор Артур Дейнев, и он хочет, чтобы поклонники и артисты чувствовали себя ценными и услышанными.

Дизайн вдохновлен горами и разнообразием Швейцарии, а сама сцена ведет вглубь зала и заканчивается площадкой для исполнителей, которые хотят быть ближе к своим фанам.

Евровидение-2025. Стало известно, какой будет сцена конкурса: первые фотоСцена "Евровидения-2025" (фото: instagram.com/eurovision)

Евровидение-2025. Стало известно, какой будет сцена конкурса: первые фотоСцена "Евровидения-2025" (фото: instagram.com/eurovision)

Евровидение-2025. Стало известно, какой будет сцена конкурса: первые фотоСцена "Евровидения-2025" (фото: instagram.com/eurovision)Евровидение-2025. Стало известно, какой будет сцена конкурса: первые фотоСцена "Евровидения-2025" (фото: instagram.com/eurovision)Евровидение-2025. Стало известно, какой будет сцена конкурса: первые фотоСцена "Евровидения-2025" (фото: instagram.com/eurovision)

"Нашей целью было создать революционную концепцию сцены - целостный опыт, которого мы еще никогда не видели на "Евровидении". Благодаря иммерсивному планированию, зрители смогут стать частью конкурса, как никогда раньше", - прокомментировал идею создания художник-постановщик Флориан Видер.

К слову, логотип "Евровидения-2025", который имеет форму сердца, будет пульсировать. Как объясняют организаторы, сердце символизирует диалог, единство и объединяющую силу музыки.

Что известно о "Евровидении-2025"

После победы исполнителя Nemo с песней "The Code" масштабное мероприятие пройдет в Базеле, Швейцария. Первый полуфинал состоится 13 мая, второй - 15, а финал - 17 мая следующего года.

Это мероприятие станет 69-м в истории конкурса, а сама Швейцария будет принимать конкурс в третий раз. Ранее страна побеждала в 1988 и 1989 годах. Тогда грандиозное музыкальное событие проходило в Лозанне.

Тем временем Данилко впервые встретился с певицей, которая обошла его на "Евровидении-2007".

А певец, который "пролетел" с "Евровидением", грубо "послал" Тину Кароль.

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