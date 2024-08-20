Тина Кароль неожиданно высказалась о романе с девушкой

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram исполнительницы.

Так, артистка отвечала на вопросы фолловеров в своем блоге. Один из них был таким: "Могла бы влюбиться в девушку?".

Ответ Кароль оказался довольно неоднозначным.

"Смешное. А чем девушка отличается от парня? Я могу влюбиться в личность", - написала звезда.

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К слову, певица не раз говорила о том, что не собирается делиться новостями о своей личной жизни публично.

Поэтому если она снова выйдет замуж, это останется тайной.

Также она неожиданно сообщила о своем желании снова стать мамой, тем самым развеяв слухи о том, что якобы принимает препарат для похудения.