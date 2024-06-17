"Я гражданин этой страны": Тина Кароль прошла военную подготовку с ветеранами "Азова"

Певица Тина Кароль внезапно показалась в воєнной форме. Фото с артиской уже "разлетелись" в сети. Как, оказалось она присоединилась к курсантам по военной подготовке.

В своих Instagram-stories Тина поделилась фотографией, где звезда стоит в военной форме. Кароль объяснила, что она прошла курсы военной подготовки от "Резервист" на потоке "июнь".

Тина Кароль (фото: instagram.com/reservist.ua)

"Ну а что тут удивительного? Я гражданин этой страны. Это мой выбор. Мой выбор – Украина, уже очень давно и это не новость", – говорит Тина.

В Telegram-канале певица показала свой сертификат, полученный на курсе. На нем отмечено, что женщина получила знания по тактической медицине, обращению с оружием, практике по стрельбе, использованию радиосвязи, инженерной подготовке и боевому слажению.

"Мама не волнуйся" - позывной певицы. Артистка добавляет, что получение опыта и знаний от ветеранов "Азова" стало для нее необыкновенной честью.

"Эта честь, эта отвага, этв надежность, которую транслируют эти ребята, мужественные защитники наши - восхищает", - делится артистка.

В конце своего видеосообщения, звезда посоветовала людям, испытывающим подобный зов, также пройти подготовку.