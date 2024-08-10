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Тина Кароль очаровала фигурой в смелом платье и получила комплимент от известного шеф-повара

Суббота 10 августа 2024 20:44
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Тина Кароль очаровала фигурой в смелом платье и получила комплимент от известного шеф-повара Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)
Автор: Полина Иваненко

Певица Тина Кароль покорила сеть новыми кадрами. В этот раз звезда примеряла смелое платье. Комплиментами "взорвались" не только фаны артистки.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на новый пост из Instagram Кароль.

На новых фото певица позировала в блестящем платье. Смелый наряд подчеркнул фигуру Кароль. Для фотосессии звезда не стала утяжелять образ дополнительными аксессуарами.

Кароль сделали едва заметный макияж и немного изменили форму бровей. Кстати, этим акцентом певица удачно попала в тренды. Дело в том, что в моду возвращаются брови 80-90-х годов, когда женщины делали их геометрическими и тоненькими.

Как реагирует сеть

В комментариях появился известный шеф-повар Владимир Ярославский.

Тина Кароль очаровала фигурой в смелом платье и получила комплимент от известного шеф-повара

Реакция сети на новые фото Кароль (скриншот)

"Красавица", - написал он.

Другие пользователи тоже не оставили певицу без комплиментов. В частности, они пишут:

  • "Каждые ваши фото - это что-то необычное"
  • "Боже, ну вы непревзойденная красавица!!!"
  • "Какая красивая"
  • "Уникальная и такая хрупкая"
  • "Тина, каждое Ваше фото, это произведение искусства"
  • "Богиня, как всегда"
  • "Непревзойденная".

Что известно о личной жизни Кароль

Певица держит тему отношений в секрете. Она даже не рассказывает, свободно ли сейчас ее сердце. После смерти мужа, жизнь которого унес рак, Кароль приписывали романы со многими артистами. Впрочем, все это остается только догадками.

&quot;Хочу родить&quot;: Тина Кароль случайно выдала свой секрет (видео)

Тина Кароль (фото: instagram.com/tina_karol)

Однако недавно звезда заинтриговала сеть. Кароль заявила, что хочет еще родить. Известно, что певица воспитывает сына Вениамина, но, по всей вероятности, она планирует подарить жизнь еще одному ребенку.

Напомним, ранее Дан Балан ошеломил фанов после возвращения в Украину.

Кроме того, недавно жена Решетника ответила, когда вернется домой.

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