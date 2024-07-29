"Хочу родить": Тина Кароль случайно выдала свой секрет (видео)

Певица Тина Кароль держит личную жизнь в секрете. После смерти мужа звезда не рассказывает, решилась ли она на новые отношения. Впрочем, артистка случайно выдала свои планы относительно детей.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео, которым Тина поделилась в TikTok .

Что сказала Кароль

Так, певица решила ответить на комментарии фанатов, которые те оставили под одним из постов. Звезда часто демонстрирует отличную физическую форму, но некоторые пользователи пытаются "поймать" Кароль на монтаже или нечестности.

Впрочем, Тина спокойно реагирует на подобные комментарии. Когда один из пользователей спросил, колола ли она себе "Оземпик", певица не только опровергла такие слухи. Она случайно выдала свой секрет.

"Оземпик. А что это? А, это то, что все колют. Удачи! Мне еще хочется что-то родить. Красивое, хорошее, маленькое", - сказала Кароль.

Кароль внезапно заговорила о детях (скриншот)

В целом, певица отвечала на вопросы и упреки с юмором. А в самом конце видео Кароль дала хейтерам шуточный совет.

"А если вам нечего делать и просто чешутся пальцы - помойте руки", - сказала Тина.

Как реагирует сеть

Слова Кароль о ребенке умилили фанов. В комментариях они признаются, что искренне желают певице счастья в личной жизни. Также пользователи пишут:

"Просто самая лучшая"

"Идеальные ответы на эти абсурдные вопросы"

"Такая классная реакция на комменты!".

Певица заинтриговала фанатов (фото: instagram.com/tina_karol)

Что известно о личной жизни Кароль

Певица жила в браке с продюсером Евгением Огиром. Они тайно поженились в 2008 году, а затем звезда родила от любимого ребенка - сына Вениамина.

В апреле 2013 года супруг Кароль скончался. Огир долго боролся с раком желудка, но преодолеть коварную болезнь не удалось.

Кароль и ее сын (скриншот)

После этого певица не афиширует информацию о собственной жизни. Ей приписывали романы с Даном Баланом и даже его хореографом, но сама Тина слухи не подтверждала. Свободно ли ее сердце сейчас - остается загадкой.