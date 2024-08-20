Тіна Кароль несподівано висловилася про роман з дівчиною

Українська співачка Тіна Кароль зізналася, чи могли б побудувати романтичні стосунки з дівчиною.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram виконавиці.

Так, артистка відповідала на запитання фоловерів у своєму блозі. Одне з них було таким: "Чи могла б закохатися в дівчину?".

Відповідь Кароль виявилася досить неоднозначною.

"Смішне. А чим дівчина відрізняється від хлопця? Я можу закохатися в особистість", - написала зірка.

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До слова, співачка неодноразово говорила про те, що не збирається ділитися новинами про своє особисте життя публічно.

Тому, якщо вона знову вийде заміж, це залишиться таємницею.

Також вона нещодавно несподівано повідомила про своє бажання знову стати мамою, тим самим розвіявши чутки про те, що нібито приймає препарат для схуднення.