Тело мечты после 40 - реально! Названы упражнения для быстрого сжигания жира

После 40 лет организм начинает меняться, поэтому физическая активность приобретает еще большее значение. Названы самые эффективные упражнения, которые помогут поддерживать здоровье, замедлить старение мышц и сохранить жизненный тонус.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!

Самые лучшие упражнения для сжигания жира

Махи гирями

Тренер Джаррод Ноббе рассказал, что махи гирями - это мощное движение, в котором силовые тренировки сочетаются с кардиотренировкой. Они зажигают ягодичные мышцы, подколенные сухожилия и нижнюю часть спины - основные мышцы задней цепи, поддерживая при этом частоту сердечных сокращений.

Для людей старше 40 лет махи помогают улучшить осанку и обеспечить интенсивный метаболический эффект без ударов, связанных с высокой плиометрией.

Как правильно выполнить упражнение:

встаньте, ноги на ширине плеч и поставьте гирю на полу перед вами

возьмитесь за ручку обеими руками, держа спину ровной

проведите гирей между ног, как футбольный мяч

после этого резко поднимите гирю на высоту груди

Выполните 3-4 подхода по 15-20 повторений с отдыхом от 30 до 45 секунд между подходами.

Махи гирями (фото: eatthis.com)

Толчок

Упражнение создает большую нагрузку на все тело, ускоряет сжигание калорий и позволяет справляться с большим весом, не оказывая чрезмерной нагрузки на суставы.

Выполняйте упражнение так:

встаньте прямо со штангой или гантелями на высоте плеч, локти должны быть немного впереди утяжелителей

поддерживайте стержень и держите пятки ровно

слегка присядьте, согнув колени

поднимите руки над головой и одновременно выпрямите ноги

зафиксируйте вес над головой, выпрямив руки и бицепсы возле ушей

контрольно опустите вес обратно на плечи.

Выполните 3-4 подхода по 8-10 повторений с 60-75 секундами отдыха между подходами.

Упражнение "толчки руками" (фото: eatthis.com)

Вращения руками

Упражнение задействует ваши косые мышцы живота, бедра и плечи динамично. Оно также помогает улучшить координацию, равновесие и здоровье позвоночника.

Как это сделать:

встаньте, расставив ноги на ширине плеч, держа ручку троса, опорную ленту или гантель

вращайте туловище, тянув или размахивая весом по диагонали тела

завершите движение у противоположного бедра, держа руки прямыми и напряженными

Выполните 3-4 подхода по 10-12 повторений в каждую сторону с 30-45 секундами отдыха между раундами.

Вращения руками (фото: eatthis.com)