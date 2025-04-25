Тело мечты после 40 - реально! Названы упражнения для быстрого сжигания жира
После 40 лет организм начинает меняться, поэтому физическая активность приобретает еще большее значение. Названы самые эффективные упражнения, которые помогут поддерживать здоровье, замедлить старение мышц и сохранить жизненный тонус.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Самые лучшие упражнения для сжигания жира
Махи гирями
Тренер Джаррод Ноббе рассказал, чтомахи гирями - это мощное движение, в котором силовые тренировки сочетаются с кардиотренировкой. Они зажигают ягодичные мышцы, подколенные сухожилия и нижнюю часть спины - основные мышцы задней цепи, поддерживая при этом частоту сердечных сокращений.
Для людей старше 40 лет махи помогают улучшить осанку и обеспечить интенсивный метаболический эффект без ударов, связанных с высокой плиометрией.
Как правильно выполнить упражнение:
- встаньте, ноги на ширине плеч и поставьте гирю на полу перед вами
- возьмитесь за ручку обеими руками, держа спину ровной
- проведите гирей между ног, как футбольный мяч
- после этого резко поднимите гирю на высоту груди
Выполните 3-4 подхода по 15-20 повторений с отдыхом от 30 до 45 секунд между подходами.
Махи гирями (фото: eatthis.com)
Толчок
Упражнение создает большую нагрузку на все тело, ускоряет сжигание калорий и позволяет справляться с большим весом, не оказывая чрезмерной нагрузки на суставы.
Выполняйте упражнение так:
- встаньте прямо со штангой или гантелями на высоте плеч, локти должны быть немного впереди утяжелителей
- поддерживайте стержень и держите пятки ровно
- слегка присядьте, согнув колени
- поднимите руки над головой и одновременно выпрямите ноги
- зафиксируйте вес над головой, выпрямив руки и бицепсы возле ушей
- контрольно опустите вес обратно на плечи.
Выполните 3-4 подхода по 8-10 повторений с 60-75 секундами отдыха между подходами.
Упражнение "толчки руками" (фото: eatthis.com)
Вращения руками
Упражнение задействует ваши косые мышцы живота, бедра и плечи динамично. Оно также помогает улучшить координацию, равновесие и здоровье позвоночника.
Как это сделать:
- встаньте, расставив ноги на ширине плеч, держа ручку троса, опорную ленту или гантель
- вращайте туловище, тянув или размахивая весом по диагонали тела
- завершите движение у противоположного бедра, держа руки прямыми и напряженными
Выполните 3-4 подхода по 10-12 повторений в каждую сторону с 30-45 секундами отдыха между раундами.
Вращения руками (фото: eatthis.com)
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