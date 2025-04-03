Топ-5 распространенных ошибок при тренировках дома, которые сводят все усилия на нет

Заниматься спортом дома - это удобно и экономно, но неправильный подход может свести все усилия на нет. Названы 5 распространенных ошибок, которых стоит избегать во время домашних тренировок, чтобы достичь результатов.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Aaptiv .

Поднимаете слишком большой вес

Если вы только начали работать над списком оборудования для домашней тренировки, то следует начать с более легкого веса, чтобы как следует разогреть мышцы.

Всегда рекомендуется использовать правильную форму. Несоблюдение соответствующей формы создает риск получения травмы.

Это лишает вас возможности получить желаемые результаты. Фитнес-тренеры рекомендуют использовать отягощения, которые позволяют выполнить не менее 5 подходов по 12 повторений. Это поможет увеличить силу и мышечную массу.

Для людей, которые стремятся к мышечной выносливости, выбирайте меньшие веса, чтобы вы могли по крайней мере выполнить больше повторений и подходов в правильной форме.

Не пропускайте кардио упражнения

Пропуск сердечно-сосудистых упражнений является одной из самых больших ошибок домашней тренировки, которую вы можете совершить. Во многих случаях тяжелая атлетика дома может казаться более желанной или более комфортной.

Чтобы получить наилучшие результаты, убедитесь, что сочетаете силовые тренировки с аэробными упражнениями, что поможет вам сжечь больше жира и нарастить больше мышц. Сочетание обоих видов деятельности поможет поддерживать здоровый вес тела, обеспечивая оптимальное здоровье сердечно-сосудистой системы.

Стоит ежедневно тренироваться не менее 30 минут. Некоторые из лучших кардио упражнений включают езду на велосипеде, бег, ходьбу, греблю или подъем по лестнице. Кроме того, вы также можете выбрать круговые тренировки, которые сочетают силовые и аэробные упражнения.

Чрезмерные кардиотренировки

Если вашей целью является наращивание мышц, то следует избегать чрезмерных кардиотренировок.

Превышение сердечно-сосудистых упражнений может увеличить риск травм и затруднить наращивание мышц, особенно для людей, которые потребляют меньше белков и не следят за потреблением калорий. Людям, которые стремятся сохранить или нарастить мышечную массу, следует поднимать тяжести в течение большинства дней недели.

Вам также следует убедиться, что вы выполняете кардиотренировки по крайней мере 20-40 минут каждый день. Если вы сбрасываете вес, то кардиотренировки должны длиться 40-60 минут.

Недостаточный сон

Многие люди недооценивают силу качественного сна для тела. Если вы хотите сохранить стройное телосложение, убедитесь, что отдых является одним из ваших главных приоритетов.

Исследования показали, что депривация сна может изменить уровень гормонов в организме. Во многих случаях это может привести к повышению аппетита, что создает риск нежелательного увеличения веса. Если вы истощены из-за бессонницы, то любые физические тренировки будут стрессовыми для организма.

Важно, чтобы взрослые спали по крайней мере 8 часов в ночь, чтобы оптимизировать самочувствие и здоровье. Это также защищает тело от заражения болезнями и уменьшает умственную усталость.

Вы пьете недостаточно воды

Если вы не выпиваете дневную норму воды, то это может повлиять на ваш уровень энергии, общее качество жизни и даже испортить ваши тренировки. Если вы сосредоточены на потере веса, то недостаточное употребление воды может сократить все шансы на успех.

Врачи рекомендуют выпивать 2,5 литра воды в сутки.