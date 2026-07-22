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Сырский выступил с первым заявлением на фоне отставки

08:24 22.07.2026 Ср
3 мин
Экс-головком ВСУ публично обратился ко всем украинцам
aimg Юлия Капитонова
Сырский выступил с первым заявлением на фоне отставки Фото: Александр Сырский, экс-головнокомандующий ВСУ (Getty Images)
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Силы обороны Украины находятся в состоянии наступления и имеют все шансы выстоять в войне с Россией.

С таким заявлением выступил бывший главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Воины. Украинцы. Сегодня я покидаю пост Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины. Перед тем, как передать командование, скажу несколько слов. Для каждого офицера это самая большая ответственность - возглавить войско во время большой войны", - подчеркнул Сырский.

Он отметил, что видел российское вторжение в Украину с первого дня в 2014 году и все последние годы посвятил тому, чтобы остановить врага.

"В феврале-марте 2022 года мне выпала честь командовать обороной Киева, и нашими совместными усилиями столица выстояла. Той же весной была снята угроза полной осады Харькова. Потом было наступление на Харьковщине, когда за считанные недели мы освободили Балаклею, Изюм и Купянск", - добавил Сырский.

Кроме того, он напомнил, что в Донецкой области совместными усилиями удалось уничтожить самую боеспособную часть российской армии - ЧВК "Вагнер".

Экс-головком отметил, что принял командование армией в феврале 2024 года - именно тогда продолжалась оборона Авдеевки. Украинские воины оказались в полуокружении.

"Одним из первых моих приказов в должности был приказ организованно выйти из города. Это было тяжелое решение. Но я принял его, потому что для меня действовал один главный приоритет: сохранение жизни людей. А дальше был год, который изменил ход этой войны. Вместе мы остановили наступление врага на Харьковщине. Не допустили его наступление в Сумской области. И провели Курскую операцию - впервые в этой войне перенесли боевые действия на территорию противника", - подчеркнул Сырский.

По словам экс-головкома, его целью никогда не являлась оккупация российских территорий, а лишь срыв подготовленного врагом наступление на Сумы и Харьков.

"И о главном - в каком состоянии я передаю поле боя. В этом году под моим командованием освобождены 700 квадратных километров нашей земли. Армия, которая два года назад вела тяжелую оборону, сегодня наступает. Я передаю своему преемнику армию, которая не только держит оборону, но и находится в состоянии наступления. И я искренне надеюсь, что это наступление будет продолжено", - обратился Сырский к Драпатому.

На фоне своей отставки экс-головком выразил благодарность всем воинам и украинцам, которые делают все для победы Украины.

"Наша страна выстоит, если каждый будет делать свое дело так же упорно, как это делает украинское войско. Слава Украине!", - подытожил Сырский.

Напомним, 21 июля Зеленский уволил Сырского с должности главкома ВСУ.

Более того, в этот же день глава государства выбрал Михаила Драпатого новым главнокомандующим ВСУ.

Также стало известно, что Зеленский предложил Федорову новую должность.

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