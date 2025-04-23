Без гантелей и спортзала: 5 упражнений, которые сделают руки подтянутыми и сильными
Хотите иметь подтянутые руки, но вы не фанат гантель? Забудьте о железе - существуют гораздо более эффективные способы укрепить мышцы рук, используя только собственный вес.
Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Eat This, Not That!
Упражнения с собственным весом часто требуют лучшей формы, большего контроля и большего диапазона движений. Многие из этих движений нацелены на несколько групп мышц в одном повторении, таких как трицепсы, бицепсы, плечи и грудь, и сжигают больше калорий в процессе.
Тренер Джарод Ноббе назвал 5 самых эффективных движений с собственным весом, которые подтянут руки и укрепят верхнюю часть тела.
Ромбовидные отжимания
Ромбовые отжимания предусматривают размещение рук в форме треугольника, нацеливаясь на трицепсы эффективнее, чем традиционные отжимания.
Вы также будете тренировать грудь и плечи, но узкий хват сосредотачивается на тыльной части рук, где многие движения гантелями трудно изолировать так же эффективно.
Чтобы выполнить упражнение, необходимо:
- стать в положение для отжиманий, расположив руки прямо под грудью, образуя форму ромба, касаясь большими и указательными пальцами
- вытяните ноги позади, а тело в прямой линии от головы до пяток
- опустите грудь к рукам, держа локти близко к телу
- сделайте паузу, когда грудь почти коснется рук, затем вернитесь в исходное положение
Выполните 3 подхода по 8-12 повторений.
Ромбовидные отжимания (фото: eatthis.com)
Отжимания на наклоне
Отжимания на наклоне смещают часть веса с верхней части тела, что делает их идеальными для начинающих или тех, кто хочет больше сосредоточиться на руках.
Эта вариация затрагивает трицепсы и плечи, одновременно активизируя грудь.
Как это сделать:
- положите руки на возвышенную поверхность, такую как скамья, ящик или крепкий стул, расставив руки на ширине плеч
- отведите ноги назад так, чтобы тело образовывало прямую линию от плеч до пяток
- опустите грудь к поверхности, держа локти немного отклоненными назад
- после этого вернитесь в исходное положение
Выполните 3-4 подхода по 10-15 повторений.
Отжимания на наклоне (фото: eatthis.com)
Подтягивания
Подтягивания - это важное упражнение для подтягивания верхней части тела. Они нацелены на бицепсы, предплечья и плечи. Ни одно сгибание гантелей не может конкурировать с этим упражнением.
Вот как правильно выполнить упражнение:
- возьмитесь за перекладину ладонями от себя, а руки расположите чуть шире, чем на ширине плеч
- повисните на прямых руках и зацепите плечи, слегка потянув их вниз и назад
- подтяните грудь к штанге, отводя локти вниз и назад
- сделайте паузу в верхней точке, когда подбородок поднимется к планке, а затем опуститесь
Выполните 3 подхода по 5-10 повторений или столько, сколько сможете в хорошей форме.
Подтягивания (фото: eatthis.com)
Обратные отжимания
Упражнение задействует трицепс и, в зависимости от угла, также может нацеливаться на грудь и плечи. Собственный вес создает большее сопротивление, чем многие другие упражнения на трицепс с гантелями, и требуют равновесия и стабильности, особенно при выполнении на брусьях или прочной скамье.
Как это сделать:
- положите руки на край скамьи или стула, пальцы должны быть направлены вперед
- отведите ноги наружу и выпрямите, держа бедра близко к рукам
- опустите тело, согнув локти примерно под углом 90 градусов
- оттолкнитесь, выпрямив руки
Обратные отжимания (фото: eatthis.com)
Планка вверх-вниз
Это движение сочетает стабильность планки с динамическими движениями, тренируя трицепсы и плечи, одновременно задействуя кор. Он имитирует нажатия без каких-либо утяжелителей, заставляя руки стабилизироваться и проталкиваться через пол в течение определенного времени под напряжением.
Как это сделать:
- начните в положении планки предплечья, держа тело на прямой линии и зацепив корпус
- нажмите на правую руку, затем на левую, переходя в высокую планку
- опуститесь на правое предплечье, затем на левое
- продолжайте чередовать стороны, держа бедра стабильными и сводя к минимуму шатания
Упражнение планка вверх-вниз (фото: eatthis.com)
Вас может заинтересовать
- 6 вечерних упражнений, которые расслабляют тело лучше, чем массаж
- Лучший недельный план тренировок, чтобы действительно увидеть результаты
- Топ-5 распространенных ошибок при тренировках дома, которые сводят все усилия на нет
Этот материал предназначен для общеобразовательных целей и его не следует использовать для постановки медицинских диагнозов или самолечения. Наша цель – предоставить читателям точную информацию о симптомах, причинах и методах выявления заболеваний. РБК-Украина не несет ответственности за какие-либо диагнозы, которые могут быть поставлены читателями на основе материалов из этого ресурса. Мы рекомендуем не заниматься самолечением, и в случае каких-либо беспокойств относительно здоровья обратиться к врачу.