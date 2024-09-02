Не только медали ОИ: Магучих, Хижняк и сборная фехтовальщиц получили еще по одной награде

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НОК.

Лучшими спортсменами последнего летнего месяца признаны победители Олимпиады-2024 легкоатлетка Ярослава Магучих и боксер Александр Хижняк.

Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)

Александр Хижняк (фото: instagram.com/khyzhniak_oleksandr)

Лучшей командой стала женская сборная Украины по фехтованию на саблях, которая также завоевала золото Парижа.

Сборная Украины по фехтованию (фото: instagram.com/olgakharlan)

Кроме того, как лучшая юная спортсменка Украины в августе отмечена Анастасия Кобец - чемпионка мира по скалолазанию в двоеборье среди молодежи.

Анастасия Кобец (фото: instagram.com/kobets_nastya)

Лауреаты спортивного месяца будут награждены денежными премиями, эксклюзивными статуэтками и памятными плакетками, а лучшая команда - специальной наградой от НОК Украины.

Как выступили лауреаты на Играх в Париже

Напомним, что Ярослава Магучих выиграла золото в прыжках в высоту, покорив планку на высоте 2,00 м.

Александр Хижняк триумфовал в весовой категории до 80 кг, одолев в финале казахстанского боксера Нурбека Оралбая.

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой в финале командных соревнований одолела соперниц из Южной Кореи - 45:42.