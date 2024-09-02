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Не только медали ОИ: Магучих, Хижняк и сборная фехтовальщиц получили еще по одной награде

Понедельник 02 сентября 2024 22:05
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Не только медали ОИ: Магучих, Хижняк и сборная фехтовальщиц получили еще по одной награде Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)
Автор: Styler Editor 4

Национальный олимпийский комитет Украины объявил имена лучших спортсменов в августе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт НОК.

Лучшими спортсменами последнего летнего месяца признаны победители Олимпиады-2024 легкоатлетка Ярослава Магучих и боксер Александр Хижняк.

Не только медали ОИ: Магучих, Хижняк и сборная фехтовальщиц получили еще по одной награде

Ярослава Магучих (фото: instagram.com/rosya_dp)

Не только медали ОИ: Магучих, Хижняк и сборная фехтовальщиц получили еще по одной награде

Александр Хижняк (фото: instagram.com/khyzhniak_oleksandr)

Лучшей командой стала женская сборная Украины по фехтованию на саблях, которая также завоевала золото Парижа.

Не только медали ОИ: Магучих, Хижняк и сборная фехтовальщиц получили еще по одной награде

Сборная Украины по фехтованию (фото: instagram.com/olgakharlan)

Кроме того, как лучшая юная спортсменка Украины в августе отмечена Анастасия Кобец - чемпионка мира по скалолазанию в двоеборье среди молодежи.

Не только медали ОИ: Магучих, Хижняк и сборная фехтовальщиц получили еще по одной награде

Анастасия Кобец (фото: instagram.com/kobets_nastya)

Лауреаты спортивного месяца будут награждены денежными премиями, эксклюзивными статуэтками и памятными плакетками, а лучшая команда - специальной наградой от НОК Украины.

Как выступили лауреаты на Играх в Париже

Напомним, что Ярослава Магучих выиграла золото в прыжках в высоту, покорив планку на высоте 2,00 м.

Александр Хижняк триумфовал в весовой категории до 80 кг, одолев в финале казахстанского боксера Нурбека Оралбая.

Женская сборная Украины по фехтованию на саблях в составе Ольги Харлан, Алины Комащук, Елены Кравацкой и Юлии Бакастовой в финале командных соревнований одолела соперниц из Южной Кореи - 45:42.

Напомним, Магучих после победы на Олимпиаде-2024 ошеломила щедрым пожертвованием зоозащитникам.

А Ольга Харлан вспомнила, как ее уговаривали получить российское гражданство.

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