Не тільки медалі ОІ: Магучіх, Хижняк і збірна фехтувальниць отримали ще по одній нагороді

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НОК.

Найкращими спортсменами останнього літнього місяця визнані переможці Олімпіади-2024 легкоатлетка Ярослава Магучіх та боксер Олександр Хижняк.

Ярослава Магучіх (фото: instagram.com/rosya_dp)

Олександр Хижняк (фото: instagram.com/khyzhniak_oleksandr)

Найкращою командою стала жіноча збірна України з фехтування на шаблях, яка також виборола золото Парижа.

Збірна України з фехтування (фото: instagram.com/olgakharlan)

Крім того, як найкращу юну спортсменку України у серпні відзначено Анастасію Кобець - чемпіонку світу зі скелелазіння у двоборстві серед молоді.

Анастасія Кобець (фото: instagram.com/kobets_nastya)

Лауреати спортивного місяця будуть нагороджені грошовими преміями, ексклюзивними статуетками та пам’ятними плакетками, а найкраща команда - спеціальною нагородою від НОК України.

Як виступили лауреати на Іграх у Парижі

Нагадаємо, що Ярослава Магучіх виграла золото у стрибках у висоту, підкоривши планку на висоті 2,00 м.

Олександр Хижняк тріумфував у ваговій категорії до 80 кг, здолавши у фіналі казахстанського боксера Нурбека Оралбая.

Жіноча збірна України з фехтування на шаблях у складі Ольги Харлан, Аліни Комащук, Олени Кравацької та Юлії Бакастової в фіналі командних змагань здолала суперниць з Південної Кореї - 45:42.