Украинец Хижняк стал олимпийским чемпионом по боксу
Украинский боксер Александр Хижняк в финале олимпийских соревнований победил казаха Нурбека Оралбая.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.
29-летний украинец активно начал бой. Он закрепился в центре ринга и смело отправился атаковать соперника.
Впрочем, Оралбай грамотно защищался, а иногда неплохо отвечал своими выпадами. Фактически каждую атаку Хижняка казахский боксер пытался ответить. В итоге по итогам первого раунда три из пяти судей предпочли представителя Украины.
Несколько уменьшились скорости во втором раунде. В первую очередь снизить интенсивность пытался Оралбай. Однако под занавес трехминутки казах добавил в активности, а в одной из атак трижды подряд попал в голову Хижняка. Судейская коллегия в этот раз констатировала преимущество Оралбая.
Украинец принялся атаковать со старта 3-го раунда. В течение всего отрезка Хижняк доминировал в ринге, несколько раз изрядно встряхнул оппонента ударами с обеих рук, а в последние секунды едва не нокаутировал казахского боксера. Как следствие, судьи отдали победу Хижняку.
Украинский боксер завоевал вторую олимпийскую награду в карьере. На Играх-2020 он проиграл в финале и довольствовался "серебром". Хижняк стал четвертым украинцем-олимпийским чемпионом в истории после Владимира Кличко, Василия Ломаченко (дважды) и Александра Усика.
К слову, ранее Беленюк уступил в полуфинале турнира по греко-римской борьбе.
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