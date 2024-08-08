ua en ru
Чт, 08 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Украинец Хижняк стал олимпийским чемпионом по боксу

Париж, Четверг 08 августа 2024 00:22
UA EN RU
Украинец Хижняк стал олимпийским чемпионом по боксу Фото: Александр Хижняк обменял серебряную медаль на олимпийское "золото" (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинский боксер Александр Хижняк в финале олимпийских соревнований победил казаха Нурбека Оралбая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

29-летний украинец активно начал бой. Он закрепился в центре ринга и смело отправился атаковать соперника.

Впрочем, Оралбай грамотно защищался, а иногда неплохо отвечал своими выпадами. Фактически каждую атаку Хижняка казахский боксер пытался ответить. В итоге по итогам первого раунда три из пяти судей предпочли представителя Украины.

Несколько уменьшились скорости во втором раунде. В первую очередь снизить интенсивность пытался Оралбай. Однако под занавес трехминутки казах добавил в активности, а в одной из атак трижды подряд попал в голову Хижняка. Судейская коллегия в этот раз констатировала преимущество Оралбая.

Украинец принялся атаковать со старта 3-го раунда. В течение всего отрезка Хижняк доминировал в ринге, несколько раз изрядно встряхнул оппонента ударами с обеих рук, а в последние секунды едва не нокаутировал казахского боксера. Как следствие, судьи отдали победу Хижняку.

Украинский боксер завоевал вторую олимпийскую награду в карьере. На Играх-2020 он проиграл в финале и довольствовался "серебром". Хижняк стал четвертым украинцем-олимпийским чемпионом в истории после Владимира Кличко, Василия Ломаченко (дважды) и Александра Усика.

К слову, ранее Беленюк уступил в полуфинале турнира по греко-римской борьбе.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Олимпиада 2024 Бокс
Расписание соревнований
Расписание соревнований
Медальный зачет Украины
Медальный зачет Украины
Какие виды спорта представлены
Какие виды спорта представлены
Украина на Олимпиаде: история побед
Украина на Олимпиаде: история побед