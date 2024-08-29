"Были предложения": Харлан вспомнила, как ее уговаривали получить российское гражданство
Ольга Харлан, которая недавно делилась романтическими снимками со своим женихом-иностранцем, на этот раз вспомнила предложение получить российское гражданство.
Что об этом сказала знаменитая украинская фехтовальщица, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью Анатолию Анатоличу.
Харлан высказалась о российском гражданстве
Так, олимпийская чемпионка рассказала, что получала подобные предложения после того, как приезжала выступать в Лондон. Она объяснила, как тогда отреагировала на вариант смены гражданства.
"После Лондона были предложения сменить гражданство. После Лондона мне предлагали выступать за Россию. Это же страна о "бенефитах"... Я не помню, если честно. Но я помню, что я даже не думала, и я сказала, что я не смогу. Я не смогу быть против своей команды. У меня не было такого, что я буду только там фехтовать, для меня это только бизнес - нет. Я хочу быть дома, хочу быть в Украине и представлять нашу страну", - сказала звезда.
Харлан во время интервью Анатоличу (скриншот)
Поделиться этим Ольга решила в ответ на вопрос Анатолича о том, когда она стала осознавать себя как украинка и понимать важность украинской культуры. По словам спортсменки, впервые это произошло еще во время Олимпийских игр в Пекине в 2008 году.
"2008 год, Пекин, когда мы выиграли "золото", и вот тогда все узнали, что есть молодая сабельная команда из Украины. Мы тогда внеслись в международную арену и сказали, что мы здесь не просто так люди, что мы будем представлять эту страну", - отметила она.
Фехтовальщице предлагали российское гражданство (скриншот)
К слову, Ольга Харлан - 33-летняя украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 и 2024 годов, серебряный призер Олимпийских игр-2016 в командном первенстве, заслуженный мастер спорта по фехтованию.
Имя знаменитой фехтовальщицы было вписано в международный Зал славы FIE, а также она первой украинкой, получившей персональную куклу Барби. 30 августа прошлого года одна такая кукла была продана за 10 400 долларов на аукционе на платформе eBay.
Деньги отправили клинике BODRO в городе Нововолынск Волынской области, которая занимается реабилитацией военнослужащих.
Также недавно Харлан показала, как играет с детьми в бомбоубежище во время ракетных ударов.
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