"Были предложения": Харлан вспомнила, как ее уговаривали получить российское гражданство

Ольга Харлан, которая недавно делилась романтическими снимками со своим женихом-иностранцем, на этот раз вспомнила предложение получить российское гражданство.

Что об этом сказала знаменитая украинская фехтовальщица, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на ее интервью Анатолию Анатоличу.

Харлан высказалась о российском гражданстве

Так, олимпийская чемпионка рассказала, что получала подобные предложения после того, как приезжала выступать в Лондон. Она объяснила, как тогда отреагировала на вариант смены гражданства.

"После Лондона были предложения сменить гражданство. После Лондона мне предлагали выступать за Россию. Это же страна о "бенефитах"... Я не помню, если честно. Но я помню, что я даже не думала, и я сказала, что я не смогу. Я не смогу быть против своей команды. У меня не было такого, что я буду только там фехтовать, для меня это только бизнес - нет. Я хочу быть дома, хочу быть в Украине и представлять нашу страну", - сказала звезда.

Харлан во время интервью Анатоличу (скриншот)

Поделиться этим Ольга решила в ответ на вопрос Анатолича о том, когда она стала осознавать себя как украинка и понимать важность украинской культуры. По словам спортсменки, впервые это произошло еще во время Олимпийских игр в Пекине в 2008 году.

"2008 год, Пекин, когда мы выиграли "золото", и вот тогда все узнали, что есть молодая сабельная команда из Украины. Мы тогда внеслись в международную арену и сказали, что мы здесь не просто так люди, что мы будем представлять эту страну", - отметила она.

Фехтовальщице предлагали российское гражданство (скриншот)

К слову, Ольга Харлан - 33-летняя украинская фехтовальщица на саблях, олимпийская чемпионка 2008 и 2024 годов, серебряный призер Олимпийских игр-2016 в командном первенстве, заслуженный мастер спорта по фехтованию.

Имя знаменитой фехтовальщицы было вписано в международный Зал славы FIE, а также она первой украинкой, получившей персональную куклу Барби. 30 августа прошлого года одна такая кукла была продана за 10 400 долларов на аукционе на платформе eBay.

Деньги отправили клинике BODRO в городе Нововолынск Волынской области, которая занимается реабилитацией военнослужащих.